Врядли чтото при Катерине изменится. Курс ближайшие месяцы будет скорей всего в пределах 26.6 - 27.1
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 04 лип, 2020 10:16
Додано: Суб 04 лип, 2020 10:47
Re: Байки про банки і не тільки....
всі розуміють що рожкова - пєшка, питання хто і які сили за нею.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 04 лип, 2020 11:01
greenozon при таких % ставках курс гривны потихоньку становится неинтересным, ну окромя случая, если гривна начнет укреплятся, что очень сомнительно
Кешбечные карты!
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