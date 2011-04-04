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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 946947948949
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 10:16

  ТИХИЙ написав:А я прийшла 8)


Врядли чтото при Катерине изменится. Курс ближайшие месяцы будет скорей всего в пределах 26.6 - 27.1 :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 10:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  Амвросий написав:Врядли чтото при Катерине изменится.

всі розуміють що рожкова - пєшка, питання хто і які сили за нею.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 11:01

greenozon при таких % ставках курс гривны потихоньку становится неинтересным, ну окромя случая, если гривна начнет укреплятся, что очень сомнительно
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 12:39

  ТИХИЙ написав:Ж-ж-жесть від Укргаза!
З 15.07.2020 р. навіть для діючих депо: «ЕКО-депозит», «Строковий з продовженням», «Класичний з продовженням» рубають вдвоє термін попопнення...
1. https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/
2. ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Повідомляємо, що з 15.07.2020 АБ «УКРГАЗБАНК» вносить зміни до умов депозитів та умов договорів, укладених шляхом приєднання до Правил відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» [Пропозиція]
https://www.ukrgasbank.com/upload/file/d1_prpozic.doc

Не, ну 4,25 в долларе и 3,75 в евро, вы думали эта музыка будет вечной?
Хорошо, что дал срок пополнить всем под завязку, а не как какой нибудь глобус или абанк, просто рубануть пополнение задним числом
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 13:50

Re: Байки про банки і не тільки....

  Stringer написав:Не, ну 4,25 в долларе и 3,75 в евро, вы думали эта музыка будет вечной?

так же пів року тому було 5+

2) абанк рубанув поповнення? не чув
дайте деталі
+50грн !
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greenozon
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  #<1 ... 946947948949
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