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ТИХИЙ написав:Ж-ж-жесть від Укргаза! З 15.07.2020 р. навіть для діючих депо: «ЕКО-депозит», «Строковий з продовженням», «Класичний з продовженням» рубають вдвоє термін попопнення... 1. https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/ 2. ШАНОВНІ КЛІЄНТИ! Повідомляємо, що з 15.07.2020 АБ «УКРГАЗБАНК» вносить зміни до умов депозитів та умов договорів, укладених шляхом приєднання до Правил відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» [Пропозиція] https://www.ukrgasbank.com/upload/file/d1_prpozic.doc
Не, ну 4,25 в долларе и 3,75 в евро, вы думали эта музыка будет вечной? Хорошо, что дал срок пополнить всем под завязку, а не как какой нибудь глобус или абанк, просто рубануть пополнение задним числом
Stringer написав:Не, ну 4,25 в долларе и 3,75 в евро, вы думали эта музыка будет вечной? Хорошо, что дал срок пополнить всем под завязку, а не как какой нибудь глобус или абанк, просто рубануть пополнение задним числом
Никто не думал конечно, но менять условия существующих договоров это крайне нехорошо. Абанк вроде достаточно быстро отменил это "задним числом" а в прошлом году все было сделано очень достойно