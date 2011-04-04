Врядли чтото при Катерине изменится. Курс ближайшие месяцы будет скорей всего в пределах 26.6 - 27.1
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Додано: Суб 04 лип, 2020 10:16
Додано: Суб 04 лип, 2020 10:47
Re: Байки про банки і не тільки....
всі розуміють що рожкова - пєшка, питання хто і які сили за нею.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 04 лип, 2020 11:01
greenozon при таких % ставках курс гривны потихоньку становится неинтересным, ну окромя случая, если гривна начнет укреплятся, что очень сомнительно
Кешбечные карты!
Додано: Суб 04 лип, 2020 12:39
Не, ну 4,25 в долларе и 3,75 в евро, вы думали эта музыка будет вечной?
Хорошо, что дал срок пополнить всем под завязку, а не как какой нибудь глобус или абанк, просто рубануть пополнение задним числом
Додано: Суб 04 лип, 2020 13:50
Re: Байки про банки і не тільки....
так же пів року тому було 5+
2) абанк рубанув поповнення? не чув
дайте деталі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 04 лип, 2020 14:41
Никто не думал конечно, но менять условия существующих договоров это крайне нехорошо.
Абанк вроде достаточно быстро отменил это "задним числом" а в прошлом году все было сделано очень достойно
Додано: Суб 04 лип, 2020 17:19
Или эра поддержки, трат и впечатлений. Правда, с поправкой на возраст.
Так, например, молодым людям есть смысл накопить и держать на карте с самыми большими процентами и самым лучшим кешбэком 100 000 грн для непредвиденных ситуаций. Все, что больше, просто тратить или инвестировать во что-нибудь другое.
Зрелым депозитчикам просто поддерживать финформу свою, ранее накаченные кубики, - так как получаемые 5 - 6% будет эффективней (экономически и психологически) потратить сейчас, чем капитализировать на потом.
Ну а пенсионеры могут, помимо получаемых процентов, потихоньку тратить и сам капитал в свое удовольствие, либо же помогать детям и внукам в осуществлении их мечт, особенно если мечта инвестиционная - оплата перспективной учебы или стартовый капитал для дела своего.
Додано: Суб 04 лип, 2020 17:28
Аlександр, возможно скоро останется только вариант "тратить", если идём по пути рф, и тем более развитого мира.
Депозиты уйдут за пределы допустимого
Вкладывать - не во что (после сравнения рисков и маржи)
Но тут возникает интересный момент - сможет ли страна обеспечить или "обслужить" такой поток трат (особенно, если кредиты подешевеют, и подключат печатный станок) реальными товарами или услугами? Скорее всего нет, поэтому этот спрос будет удовлетворяться с помощью импорта и туризма зарубеж. Что очень скоро дасть понять, что Украина печатает бумагу, а настоящих денег - нет
Очень вероятно, что повторим 2007-2008, или сразу 2008
Украина - богатая страна!
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:57
Аlександр все будет норм, просто поменяются финансовые инструменты, такие как инвестирование, сам или через фонд, например
Кешбечные карты!
Додано: Суб 04 лип, 2020 20:47
Потратить или инвестировать получаемые проценты можно в то, на что ранее не обращали внимание относительно инвестиций. Например, сделать евроремонт в квартире, купить новую бытовую технику, мебель, гаджеты, ну и конечно же организовать турпоезку, но только после полной отмены карантинных ограничений, чтобы получить максимальное удовольствие.
Единственный вопрос - это поддержка финансовой формы или тела капитала. Молодым и старикам проще. Первые ее еще не накачали, вторым перед девушками уже красоваться не нужно. Теперь немного про бодибилдинг (от англ. bodybuilding - депостроительство).
Допустим, накачали кубики на 600 000 грн или 20 000 евро в гривневом эквиваленте. Оптимальней всего будет их разместить в одном надежном банке на текущем (а в идеале карточном) счету, нежели в четырех, чтобы иметь максимально премиальный пакет. Ведь при ультранизких ставках вместо доходности на первое место выходит доступность. А вот дальше вместо капитализации полученных процентов, просто поддерживаем евровый эквивалент. Стал курс 32.5 UAH / EUR, накачали еще 50 000 грн, чтобы тело и дальше на 20 выглядело
Т. е. рост курса UAH / EUR на 1 грн = 20 000 грн капиталовложений.
И чем больше будет гривен на счету, тем больше придется делать альтернативных капиталовложений на 1 грн девала для поддержания финформы при ультранизких процентных ставках. Бо они девал не покроют.
Разве что распихать небольшие суммы по разным биржам и направлениям - крита, акции, драгметаллы, сырье. И раз в месяц-квартал (если угадал) сливки снимать, как-будто проценты по вкладам
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