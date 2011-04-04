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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 947948949950>
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 10:16

  ТИХИЙ написав:А я прийшла 8)


Врядли чтото при Катерине изменится. Курс ближайшие месяцы будет скорей всего в пределах 26.6 - 27.1 :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 10:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  Амвросий написав:Врядли чтото при Катерине изменится.

всі розуміють що рожкова - пєшка, питання хто і які сили за нею.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 11:01

greenozon при таких % ставках курс гривны потихоньку становится неинтересным, ну окромя случая, если гривна начнет укреплятся, что очень сомнительно
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 12:39

  ТИХИЙ написав:Ж-ж-жесть від Укргаза!
З 15.07.2020 р. навіть для діючих депо: «ЕКО-депозит», «Строковий з продовженням», «Класичний з продовженням» рубають вдвоє термін попопнення...
1. https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/
2. ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Повідомляємо, що з 15.07.2020 АБ «УКРГАЗБАНК» вносить зміни до умов депозитів та умов договорів, укладених шляхом приєднання до Правил відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» [Пропозиція]
https://www.ukrgasbank.com/upload/file/d1_prpozic.doc

Не, ну 4,25 в долларе и 3,75 в евро, вы думали эта музыка будет вечной?
Хорошо, что дал срок пополнить всем под завязку, а не как какой нибудь глобус или абанк, просто рубануть пополнение задним числом
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 13:50

Re: Байки про банки і не тільки....

  Stringer написав:Не, ну 4,25 в долларе и 3,75 в евро, вы думали эта музыка будет вечной?

так же пів року тому було 5+

2) абанк рубанув поповнення? не чув
дайте деталі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 14:41

  Stringer написав:Не, ну 4,25 в долларе и 3,75 в евро, вы думали эта музыка будет вечной?
Хорошо, что дал срок пополнить всем под завязку, а не как какой нибудь глобус или абанк, просто рубануть пополнение задним числом

Никто не думал конечно, но менять условия существующих договоров это крайне нехорошо.
Абанк вроде достаточно быстро отменил это "задним числом" а в прошлом году все было сделано очень достойно
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 17:19

  Скупердяй написав:
  Аlександр написав:Дааа. Сейчас те безналоховые вклады от 24% годовых в гривне и от 10% в валюте многие с теплотой вспоминают :)

Пікнічкували ми тоді на славу, з циганами і медведями. Лихварів тоду була тьма, і один з поперед дугого наливали золотогошочнику солодкі %. Тепер дозволено пікнічкувати тільки олігахам на ОВДП, думаю скоро пощіпають з курсом, потім пощіпають ще на нуловій декларації ... ера рантьє скінчилась, слідуюча ера спонсорів :mrgreen:

Или эра поддержки, трат и впечатлений. Правда, с поправкой на возраст.
Так, например, молодым людям есть смысл накопить и держать на карте с самыми большими процентами и самым лучшим кешбэком 100 000 грн для непредвиденных ситуаций. Все, что больше, просто тратить или инвестировать во что-нибудь другое.

Зрелым депозитчикам просто поддерживать финформу свою, ранее накаченные кубики, - так как получаемые 5 - 6% будет эффективней (экономически и психологически) потратить сейчас, чем капитализировать на потом.

Ну а пенсионеры могут, помимо получаемых процентов, потихоньку тратить и сам капитал в свое удовольствие, либо же помогать детям и внукам в осуществлении их мечт, особенно если мечта инвестиционная - оплата перспективной учебы или стартовый капитал для дела своего.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 17:28

Аlександр, возможно скоро останется только вариант "тратить", если идём по пути рф, и тем более развитого мира.
Депозиты уйдут за пределы допустимого
Вкладывать - не во что (после сравнения рисков и маржи)

Но тут возникает интересный момент - сможет ли страна обеспечить или "обслужить" такой поток трат (особенно, если кредиты подешевеют, и подключат печатный станок) реальными товарами или услугами? Скорее всего нет, поэтому этот спрос будет удовлетворяться с помощью импорта и туризма зарубеж. Что очень скоро дасть понять, что Украина печатает бумагу, а настоящих денег - нет :)

Очень вероятно, что повторим 2007-2008, или сразу 2008
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 18:57

Аlександр все будет норм, просто поменяются финансовые инструменты, такие как инвестирование, сам или через фонд, например
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 20:47

  Вкладчик1234 написав:Аlександр, возможно скоро останется только вариант "тратить", если идём по пути рф, и тем более развитого мира.
Депозиты уйдут за пределы допустимого
Вкладывать - не во что (после сравнения рисков и маржи)

Потратить или инвестировать получаемые проценты можно в то, на что ранее не обращали внимание относительно инвестиций. Например, сделать евроремонт в квартире, купить новую бытовую технику, мебель, гаджеты, ну и конечно же организовать турпоезку, но только после полной отмены карантинных ограничений, чтобы получить максимальное удовольствие.
  Вкладчик1234 написав:Но тут возникает интересный момент - сможет ли страна обеспечить или "обслужить" такой поток трат (особенно, если кредиты подешевеют, и подключат печатный станок) реальными товарами или услугами? Скорее всего нет, поэтому этот спрос будет удовлетворяться с помощью импорта и туризма зарубеж. Что очень скоро дасть понять, что Украина печатает бумагу, а настоящих денег - нет :)

Очень вероятно, что повторим 2007-2008, или сразу 2008

Единственный вопрос - это поддержка финансовой формы или тела капитала. Молодым и старикам проще. Первые ее еще не накачали, вторым перед девушками уже красоваться не нужно. Теперь немного про бодибилдинг (от англ. bodybuilding - депостроительство).
Допустим, накачали кубики на 600 000 грн или 20 000 евро в гривневом эквиваленте. Оптимальней всего будет их разместить в одном надежном банке на текущем (а в идеале карточном) счету, нежели в четырех, чтобы иметь максимально премиальный пакет. Ведь при ультранизких ставках вместо доходности на первое место выходит доступность. А вот дальше вместо капитализации полученных процентов, просто поддерживаем евровый эквивалент. Стал курс 32.5 UAH / EUR, накачали еще 50 000 грн, чтобы тело и дальше на 20 выглядело :)
Т. е. рост курса UAH / EUR на 1 грн = 20 000 грн капиталовложений.
И чем больше будет гривен на счету, тем больше придется делать альтернативных капиталовложений на 1 грн девала для поддержания финформы при ультранизких процентных ставках. Бо они девал не покроют.
  omb написав:Аlександр все будет норм, просто поменяются финансовые инструменты, такие как инвестирование, сам или через фонд, например

Разве что распихать небольшие суммы по разным биржам и направлениям - крита, акции, драгметаллы, сырье. И раз в месяц-квартал (если угадал) сливки снимать, как-будто проценты по вкладам :)
Аlександр
 
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