Додано: Суб 04 лип, 2020 20:47

Вкладчик1234 написав: Аlександр, возможно скоро останется только вариант "тратить", если идём по пути рф, и тем более развитого мира.

Депозиты уйдут за пределы допустимого

Вкладывать - не во что (после сравнения рисков и маржи) возможно скоро останется только вариант "тратить", если идём по пути рф, и тем более развитого мира.Депозиты уйдут за пределы допустимогоВкладывать - не во что (после сравнения рисков и маржи)

инвестировать получаемые проценты

Вкладчик1234 написав: Но тут возникает интересный момент - сможет ли страна обеспечить или "обслужить" такой поток трат (особенно, если кредиты подешевеют, и подключат печатный станок) реальными товарами или услугами? Скорее всего нет, поэтому этот спрос будет удовлетворяться с помощью импорта и туризма зарубеж. Что очень скоро дасть понять, что Украина печатает бумагу, а настоящих денег - нет



Очень вероятно, что повторим 2007-2008, или сразу 2008 Но тут возникает интересный момент - сможет ли страна обеспечить или "обслужить" такой поток трат (особенно, если кредиты подешевеют, и подключат печатный станок) реальными товарами или услугами? Скорее всего нет, поэтому этот спрос будет удовлетворяться с помощью импорта и туризма зарубеж. Что очень скоро дасть понять, что Украина печатает бумагу, а настоящих денег - нетОчень вероятно, что повторим 2007-2008, или сразу 2008

omb написав: Аlександр все будет норм, просто поменяются финансовые инструменты, такие как инвестирование, сам или через фонд, например все будет норм, просто поменяются финансовые инструменты, такие как инвестирование, сам или через фонд, например

Потратить илиможно в то, на что ранее не обращали внимание относительно инвестиций. Например, сделать евроремонт в квартире, купить новую бытовую технику, мебель, гаджеты, ну и конечно же организовать турпоезку, но только после полной отмены карантинных ограничений, чтобы получить максимальное удовольствие.Единственный вопрос - это поддержка финансовой формы или тела капитала. Молодым и старикам проще. Первые ее еще не накачали, вторым перед девушками уже красоваться не нужно. Теперь немного про бодибилдинг (от англ. bodybuilding - депостроительство).Допустим, накачали кубики на 600 000 грн или 20 000 евро в гривневом эквиваленте. Оптимальней всего будет их разместить в одном надежном банке на текущем (а в идеале карточном) счету, нежели в четырех, чтобы иметь максимально премиальный пакет. Ведь при ультранизких ставках вместо доходности на первое место выходит доступность. А вот дальше вместо капитализации полученных процентов, просто поддерживаем евровый эквивалент. Стал курс 32.5 UAH / EUR, накачали еще 50 000 грн, чтобы тело и дальше на 20 выгляделоТ. е. рост курса UAH / EUR на 1 грн = 20 000 грн капиталовложений.И чем больше будет гривен на счету, тем больше придется делать альтернативных капиталовложений на 1 грн девала для поддержания финформы при ультранизких процентных ставках. Бо они девал не покроют.Разве что распихать небольшие суммы по разным биржам и направлениям - крита, акции, драгметаллы, сырье. И раз в месяц-квартал (если угадал) сливки снимать, как-будто проценты по вкладам