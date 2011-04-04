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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 04 лип, 2020 20:57
Аlександр написав:
Потратить или инвестировать получаемые проценты можно в то, на что ранее не обращали внимание относительно инвестиций. Например, сделать евроремонт в квартире, купить новую бытовую технику, мебель, гаджеты, ну и конечно же организовать турпоезку, но только после полной отмены карантинных ограничений, чтобы получить максимальное удовольствие.
это не инвестиция, это проедание. было уже - "в кредит жить модно" , закончилось для многих пролетом.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Суб 04 лип, 2020 21:26
Goodman написав: Аlександр написав:
Потратить или инвестировать получаемые проценты можно в то, на что ранее не обращали внимание относительно инвестиций. Например, сделать евроремонт в квартире, купить новую бытовую технику, мебель, гаджеты, ну и конечно же организовать турпоезку, но только после полной отмены карантинных ограничений, чтобы получить максимальное удовольствие.
это не инвестиция, это проедание. было уже - "в кредит жить модно" , закончилось для многих пролетом.
Если взять чисто проедание процентов с вклада под 6% годовых без поддержания финформы.
С 2000 по 2020 год, курс гривны упал в 5.5 раза с 5 до 27.5 UAH / USD.
Допустим, что он в столько же раз упадет и к 2040 году, но неравномерно, в среднем в 3 раза или же среднегодовой курс за это время составит 82.5 UAH / USD.
Тогда, если проедать:
600 000 грн х 0.06% х 20 лет = 720 000 грн / 82.5 UAH / USD = 8727 долл.
Останется: 600 000 грн / 27.5 UAH / USD / 5.5 раза за 20 лет = 3967 долл.
Итого: 8727 + 3967 = 12 694 долл.
Если капитализировать:
600 000 грн x 1.06 ^ 20 лет = 1 924 281 грн / 27.5 UAH / USD / 5.5 раза = 12 723 долл будет на счету.
Правда при таком девале, вкладов под 6% не будет
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Аlександр
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