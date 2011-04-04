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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 947948949950
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 20:57

Re: Байки про банки і не тільки....

  Аlександр написав:Потратить или инвестировать получаемые проценты можно в то, на что ранее не обращали внимание относительно инвестиций. Например, сделать евроремонт в квартире, купить новую бытовую технику, мебель, гаджеты, ну и конечно же организовать турпоезку, но только после полной отмены карантинных ограничений, чтобы получить максимальное удовольствие.


это не инвестиция, это проедание. было уже - "в кредит жить модно" , закончилось для многих пролетом.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:26

  Goodman написав:
  Аlександр написав:Потратить или инвестировать получаемые проценты можно в то, на что ранее не обращали внимание относительно инвестиций. Например, сделать евроремонт в квартире, купить новую бытовую технику, мебель, гаджеты, ну и конечно же организовать турпоезку, но только после полной отмены карантинных ограничений, чтобы получить максимальное удовольствие.

это не инвестиция, это проедание. было уже - "в кредит жить модно" , закончилось для многих пролетом.

Если взять чисто проедание процентов с вклада под 6% годовых без поддержания финформы.
С 2000 по 2020 год, курс гривны упал в 5.5 раза с 5 до 27.5 UAH / USD.
Допустим, что он в столько же раз упадет и к 2040 году, но неравномерно, в среднем в 3 раза или же среднегодовой курс за это время составит 82.5 UAH / USD.
Тогда, если проедать:
600 000 грн х 0.06% х 20 лет = 720 000 грн / 82.5 UAH / USD = 8727 долл.
Останется: 600 000 грн / 27.5 UAH / USD / 5.5 раза за 20 лет = 3967 долл.
Итого: 8727 + 3967 = 12 694 долл.

Если капитализировать:
600 000 грн x 1.06 ^ 20 лет = 1 924 281 грн / 27.5 UAH / USD / 5.5 раза = 12 723 долл будет на счету.

Правда при таком девале, вкладов под 6% не будет :)
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 23:18

  Stringer написав:
  GALeon написав:
omb написав:Raymond а че так мало 30-40 коп? давай сразу в 2 раза
Так это он в грн указал, а не в копейках)))

Та не, в тысячах вроде, не? :mrgreen:
От же смешные эти загонялы

никакой я не загоняла, отсавка главы НБУ это только один из бутончиков , второе , цены как никак поднимаються, сейчас на некоторые продукты питания снижаються ввиду того что начинаеться сезон местных продуктов питания, овощей, ягод и т.д.
третье, % ставвки снижают резко, а вот кредиты я бы не сказал что снижаються такими же темпами.
вообщем каждый сам принимает свое решение.....никого не переубеждаю.
Дай Бог чтобы было все хорошо! Но увы.... :|
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 10:58

Re: Байки про банки і не тільки....

С такими ставками Украинская банковская система становится вообще не привлекательной. Надо потихоньку деньги выводить.... Только возникает вопрос куда???
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:21

  ihorsic написав:С такими ставками Украинская банковская система становится вообще не привлекательной. Надо потихоньку деньги выводить.... Только возникает вопрос куда???

Всім би такі проблеми... :)
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:31

ihorsic в валюту, чуть оставить в банке, а остальное под грушу, если некуда проинвестировать
Кешбечные карты!
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Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:12

  ihorsic написав:С такими ставками Украинская банковская система становится вообще не привлекательной. Надо потихоньку деньги выводить.... Только возникает вопрос куда???

Это при том что ставки украинских банков в разы выше прочих.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:13

  omb написав:ihorsic в валюту, чуть оставить в банке, а остальное под грушу, если некуда проинвестировать

Вместо того чтобы зарабатывать 3% в банке — держать в нале и не зарабатывать ничего. Гениально!
Mind the gap.
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