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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 948949950951
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:35

  vitaliy_berdinskikh написав:
  omb написав:ihorsic в валюту, чуть оставить в банке, а остальное под грушу, если некуда проинвестировать

Вместо того чтобы зарабатывать 3% в банке — держать в нале и не зарабатывать ничего. Гениально!


Да. Не успев снять валюту в первые пару дней шухера, сидеть ждать пока прилетит самолет? :mrgreen: :lol: :lol:
Рано или поздно эти "3%" аукнутся нервотрепкой и потерей этих денег.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 05 лип, 2020 12:36, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:35

  vitaliy_berdinskikh написав:
  omb написав:ihorsic в валюту, чуть оставить в банке, а остальное под грушу, если некуда проинвестировать

Вместо того чтобы зарабатывать 3% в банке — держать в нале и не зарабатывать ничего. Гениально!
Если банк лопнет, можно влететь на гарантированной сумме, курс может прыгнуть. Поэтому какую-то мелочь держать можно, но не более, кэп
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:40

  greenozon написав:
  Stringer написав:Не, ну 4,25 в долларе и 3,75 в евро, вы думали эта музыка будет вечной?

так же пів року тому було 5+

2) абанк рубанув поповнення? не чув
дайте деталі

Какие ещё детали?
Абанк, мега, форвард, глобус - вот неполный перечень овнобанков, которые за последние пять лет неоднократно отменяли пополнение действующих депозитов, внезапно и без всяких предупреждений
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:42

  vitaliy_berdinskikh написав:
  omb написав:ihorsic в валюту, чуть оставить в банке, а остальное под грушу, если некуда проинвестировать

Вместо того чтобы зарабатывать 3% в банке — держать в нале и не зарабатывать ничего. Гениально!

покласти в банк нікомунепотрібних 5куе, а забрати папіром еквівалент 3 куе
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:45

  ihorsic написав:С такими ставками Украинская банковская система становится вообще не привлекательной. Надо потихоньку деньги выводить.... Только возникает вопрос куда???

Даже когда трава была зеленее, в этой теме все время пишут эту банальщину :mrgreen:
А есть персонажи которые заходят каждый год регулярно, чтобы только такое и написать
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:58

  ihorsic написав:vitaliy_berdinskikh здесь вступает в работу другая парадигма. Из-за ненадежность системы можно потерять а не заработать и уж лучше недополучить чем потерять!

Депо в межах Фонду і вважаються майже безризиковими способами збереження заощаджень.
На жаль депогривня не гарантує від курсових ризиків.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 14:02

  flyman написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  omb написав:ihorsic в валюту, чуть оставить в банке, а остальное под грушу, если некуда проинвестировать

Вместо того чтобы зарабатывать 3% в банке — держать в нале и не зарабатывать ничего. Гениально!

покласти в банк нікомунепотрібних 5куе, а забрати папіром еквівалент 3 куе

При курсі 66 грн за долар і вкладі в Місто банк така перспектива можлива.
Тільки скажіть коли курс 66 буде і коли в Місто введуть тимчасову адміністрацію?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 14:07

  flyman написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  omb написав:ihorsic в валюту, чуть оставить в банке, а остальное под грушу, если некуда проинвестировать

Вместо того чтобы зарабатывать 3% в банке — держать в нале и не зарабатывать ничего. Гениально!

покласти в банк нікомунепотрібних 5куе, а забрати папіром еквівалент 3 куе

Будто зимой или год назад такой вероятности не было, ага.
Mind the gap.
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