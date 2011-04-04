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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 05 лип, 2020 12:35
vitaliy_berdinskikh написав: omb написав:ihorsic
в валюту, чуть оставить в банке, а остальное под грушу, если некуда проинвестировать
Вместо того чтобы зарабатывать 3% в банке — держать в нале и не зарабатывать ничего. Гениально!
Да. Не успев снять валюту в первые пару дней шухера, сидеть ждать пока прилетит самолет?
Рано или поздно эти "3%" аукнутся нервотрепкой и потерей этих денег.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Нед 05 лип, 2020 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 12:35
vitaliy_berdinskikh написав: omb написав:ihorsic
в валюту, чуть оставить в банке, а остальное под грушу, если некуда проинвестировать
Вместо того чтобы зарабатывать 3% в банке — держать в нале и не зарабатывать ничего. Гениально!
Если банк лопнет, можно влететь на гарантированной сумме, курс может прыгнуть. Поэтому какую-то мелочь держать можно, но не более, кэп
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:40
greenozon написав: Stringer написав:
Не, ну 4,25 в долларе и 3,75 в евро, вы думали эта музыка будет вечной?
так же пів року тому було 5+
2) абанк рубанув поповнення? не чув
дайте деталі
Какие ещё детали?
Абанк, мега, форвард, глобус - вот неполный перечень овнобанков, которые за последние пять лет неоднократно отменяли пополнение действующих депозитов, внезапно и без всяких предупреждений
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:42
vitaliy_berdinskikh написав: omb написав:ihorsic
в валюту, чуть оставить в банке, а остальное под грушу, если некуда проинвестировать
Вместо того чтобы зарабатывать 3% в банке — держать в нале и не зарабатывать ничего. Гениально!
покласти в банк нікомунепотрібних 5куе, а забрати папіром еквівалент 3 куе
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:45
ihorsic написав:
С такими ставками Украинская банковская система становится вообще не привлекательной. Надо потихоньку деньги выводить.... Только возникает вопрос куда???
Даже когда трава была зеленее, в этой теме все время пишут эту банальщину
А есть персонажи которые заходят каждый год регулярно, чтобы только такое и написать
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:58
ihorsic написав:vitaliy_berdinskikh
здесь вступает в работу другая парадигма. Из-за ненадежность системы можно потерять а не заработать и уж лучше недополучить чем потерять!
Депо в межах Фонду і вважаються майже безризиковими способами збереження заощаджень.
На жаль депогривня не гарантує від курсових ризиків.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 14:02
flyman написав: vitaliy_berdinskikh написав: omb написав:ihorsic
в валюту, чуть оставить в банке, а остальное под грушу, если некуда проинвестировать
Вместо того чтобы зарабатывать 3% в банке — держать в нале и не зарабатывать ничего. Гениально!
покласти в банк нікомунепотрібних 5куе, а забрати папіром еквівалент 3 куе
При курсі 66 грн за долар і вкладі в Місто банк така перспектива можлива.
Тільки скажіть коли курс 66 буде і коли в Місто введуть тимчасову адміністрацію?
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Додано: Нед 05 лип, 2020 14:07
flyman написав: vitaliy_berdinskikh написав: omb написав:ihorsic
в валюту, чуть оставить в банке, а остальное под грушу, если некуда проинвестировать
Вместо того чтобы зарабатывать 3% в банке — держать в нале и не зарабатывать ничего. Гениально!
покласти в банк нікомунепотрібних 5куе, а забрати папіром еквівалент 3 куе
Будто зимой или год назад такой вероятности не было, ага.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Нед 05 лип, 2020 14:15
vitaliy_berdinskikh ну так и держали в гривне, пока хорошие % капали
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Додано: Нед 05 лип, 2020 14:38
Які прогнози скільки Катерина поверховодить в НБУ?
Боюсь так швидко не домовляться як перезавантажити керівництво.
Єдина серйозна претензія Якову що не кредитується серйозно реальний сектор економіки.
Як можна це виправити?
В час кризи думаю що ніяк і всі серйозні гравці це розуміють.
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