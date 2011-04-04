Додано: Нед 05 лип, 2020 14:38

Які прогнози скільки Катерина поверховодить в НБУ?

Боюсь так швидко не домовляться як перезавантажити керівництво.

Єдина серйозна претензія Якову що не кредитується серйозно реальний сектор економіки.

Як можна це виправити?

В час кризи думаю що ніяк і всі серйозні гравці це розуміють.