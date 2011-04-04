я думаю катя в ближ.дни полетит в лондон по служ. делам и там останется на всегда.
ей спецом дадут такую возможность и сделают зелёный коридор
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 05 лип, 2020 14:53
я думаю катя в ближ.дни полетит в лондон по служ. делам и там останется на всегда.
ей спецом дадут такую возможность и сделают зелёный коридор
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:38
не уверен...
может быть и.о.
а потом и полноценная голова
она специалист высокого класса!
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:40
Специалисты ее класса давно в бегах
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:57
Дуже просто, або зняти хрестик, або вдягнути труси.
Іншими словами, як каже Охріменко, безглуздо ставити вимоги для отримання як в ЄС, де 99% праює вбілу та в правому полі, та мати економічну систему, як в країні третього світу, де більша частина економіки в тіні та працює по-понятіям...
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