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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 05 лип, 2020 14:53
я думаю катя в ближ.дни полетит в лондон по служ. делам и там останется на всегда.
ей спецом дадут такую возможность и сделают зелёный коридор
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 05 лип, 2020 15:38
Игорь Алексеевич написав:
я думаю катя в ближ.дни полетит в лондон по служ. делам и там останется на всегда.
ей спецом дадут такую возможность и сделают зелёный коридор
не уверен...
может быть и.о.
а потом и полноценная голова
она специалист высокого класса!
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
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uaprofi
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Додано: Нед 05 лип, 2020 15:40
uaprofi написав: Игорь Алексеевич написав:
я думаю катя в ближ.дни полетит в лондон по служ. делам и там останется на всегда.
ей спецом дадут такую возможность и сделают зелёный коридор
не уверен...
может быть и.о.
а потом и полноценная голова
она специалист высокого класса!
Специалисты ее класса давно в бегах
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Stringer
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Додано: Нед 05 лип, 2020 15:57
Квесторе_поверніться написав:
Які прогнози скільки Катерина поверховодить в НБУ?
Боюсь так швидко не домовляться як перезавантажити керівництво.
Єдина серйозна претензія Якову що не кредитується серйозно реальний сектор економіки.
Як можна це виправити?
В час кризи думаю що ніяк і всі серйозні гравці це розуміють.
Дуже просто, або зняти хрестик, або вдягнути труси.
Іншими словами, як каже Охріменко, безглуздо ставити вимоги для отримання як в ЄС, де 99% праює вбілу та в правому полі, та мати економічну систему, як в країні третього світу, де більша частина економіки в тіні та працює по-понятіям...
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flyman
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Додано: Нед 05 лип, 2020 16:12
flyman написав:
Іншими словами, як каже Охріменко, безглуздо ставити вимоги для отримання як в ЄС, де 99% праює вбілу
та в правому полі, та мати економічну систему, як в країні третього світу, де більша частина економіки в тіні та працює по-понятіям...
что за идеализация ЕС? в белую 99%? может 99,9%?
вы что думаете что в условной Румыни и, БГ и у Элинов - незя к примеру заселится в не большой отель - и никто Вам не выпишет чек - просто нал и всё...
или поездом пару остановок не проехать и заплатить проводнику?
а под эльфовой башняй все кто там продаёт сувениры по 1Е стоят с кассовым аппаратом?
А как быть с нашими заробитчанами о которых говорят шо они работают нелегально, как так? там же всё в белую?
А немчура которая так полюбляет нал - это просто дастиш фантастиш
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
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uaprofi
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Додано: Нед 05 лип, 2020 16:42
uaprofi написав: flyman написав:
Іншими словами, як каже Охріменко, безглуздо ставити вимоги для отримання як в ЄС, де 99% праює вбілу
та в правому полі, та мати економічну систему, як в країні третього світу, де більша частина економіки в тіні та працює по-понятіям...
что за идеализация ЕС? в белую 99%? может 99,9%?
вы что думаете что в условной Румыни и, БГ и у Элинов - незя к примеру заселится в не большой отель - и никто Вам не выпишет чек - просто нал и всё...
или поездом пару остановок не проехать и заплатить проводнику?
а под эльфовой башняй все кто там продаёт сувениры по 1Е стоят с кассовым аппаратом?
А как быть с нашими заробитчанами о которых говорят шо они работают нелегально, как так? там же всё в белую?
А немчура которая так полюбляет нал - это просто дастиш фантастиш
не передьоргуй, мова ішла про отримати кредит
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flyman
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