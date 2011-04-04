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Квесторе_поверніться написав:Які прогнози скільки Катерина поверховодить в НБУ? Боюсь так швидко не домовляться як перезавантажити керівництво. Єдина серйозна претензія Якову що не кредитується серйозно реальний сектор економіки. Як можна це виправити? В час кризи думаю що ніяк і всі серйозні гравці це розуміють.
Дуже просто, або зняти хрестик, або вдягнути труси.
Іншими словами, як каже Охріменко, безглуздо ставити вимоги для отримання як в ЄС, де 99% праює вбілу та в правому полі, та мати економічну систему, як в країні третього світу, де більша частина економіки в тіні та працює по-понятіям...
flyman написав:Іншими словами, як каже Охріменко, безглуздо ставити вимоги для отримання як в ЄС, де 99% праює вбілу та в правому полі, та мати економічну систему, як в країні третього світу, де більша частина економіки в тіні та працює по-понятіям...
что за идеализация ЕС? в белую 99%? может 99,9%?
вы что думаете что в условной Румыни и, БГ и у Элинов - незя к примеру заселится в не большой отель - и никто Вам не выпишет чек - просто нал и всё... или поездом пару остановок не проехать и заплатить проводнику? а под эльфовой башняй все кто там продаёт сувениры по 1Е стоят с кассовым аппаратом? А как быть с нашими заробитчанами о которых говорят шо они работают нелегально, как так? там же всё в белую? А немчура которая так полюбляет нал - это просто дастиш фантастиш
flyman написав:Іншими словами, як каже Охріменко, безглуздо ставити вимоги для отримання як в ЄС, де 99% праює вбілу та в правому полі, та мати економічну систему, як в країні третього світу, де більша частина економіки в тіні та працює по-понятіям...
что за идеализация ЕС? в белую 99%? может 99,9%?
вы что думаете что в условной Румыни и, БГ и у Элинов - незя к примеру заселится в не большой отель - и никто Вам не выпишет чек - просто нал и всё... или поездом пару остановок не проехать и заплатить проводнику? а под эльфовой башняй все кто там продаёт сувениры по 1Е стоят с кассовым аппаратом? А как быть с нашими заробитчанами о которых говорят шо они работают нелегально, как так? там же всё в белую? А немчура которая так полюбляет нал - это просто дастиш фантастиш
flyman написав:Іншими словами, як каже Охріменко, безглуздо ставити вимоги для отримання як в ЄС, де 99% праює вбілу та в правому полі, та мати економічну систему, як в країні третього світу, де більша частина економіки в тіні та працює по-понятіям...
что за идеализация ЕС? в белую 99%? может 99,9%?
вы что думаете что в условной Румыни и, БГ и у Элинов - незя к примеру заселится в не большой отель - и никто Вам не выпишет чек - просто нал и всё... или поездом пару остановок не проехать и заплатить проводнику? а под эльфовой башняй все кто там продаёт сувениры по 1Е стоят с кассовым аппаратом? А как быть с нашими заробитчанами о которых говорят шо они работают нелегально, как так? там же всё в белую? А немчура которая так полюбляет нал - это просто дастиш фантастиш
Ідеалізація! Краще там, де нас нема. З іншого боку німці й справді більш законослухняні: на власні очі бачів посеред міста вночі німця, що чекав зеленого світла, хоча там майже немає трафіку навіть вдень; за кілька серій серіалу поліція штрафує завантажувача; сусіди можуть здати за щось незаконне. Хоча й какахи цуценячи неприбрані бачив, що не є добре, і навіть не тільки за них, а й за неприбране з подвір'я листя атата можна вихватити...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Квесторе_поверніться написав:Які прогнози скільки Катерина поверховодить в НБУ? Боюсь так швидко не домовляться як перезавантажити керівництво. Єдина серйозна претензія Якову що не кредитується серйозно реальний сектор економіки. Як можна це виправити? В час кризи думаю що ніяк і всі серйозні гравці це розуміють.
Неделю.
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