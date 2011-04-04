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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 950951952953>
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 14:53

я думаю катя в ближ.дни полетит в лондон по служ. делам и там останется на всегда.
ей спецом дадут такую возможность и сделают зелёный коридор :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:38

  Игорь Алексеевич написав:я думаю катя в ближ.дни полетит в лондон по служ. делам и там останется на всегда.
ей спецом дадут такую возможность и сделают зелёный коридор


не уверен...
может быть и.о.
а потом и полноценная голова
она специалист высокого класса!
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:40

  uaprofi написав:
  Игорь Алексеевич написав:я думаю катя в ближ.дни полетит в лондон по служ. делам и там останется на всегда.
ей спецом дадут такую возможность и сделают зелёный коридор


не уверен...
может быть и.о.
а потом и полноценная голова
она специалист высокого класса!

Специалисты ее класса давно в бегах :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:57

  Квесторе_поверніться написав:Які прогнози скільки Катерина поверховодить в НБУ?
Боюсь так швидко не домовляться як перезавантажити керівництво.
Єдина серйозна претензія Якову що не кредитується серйозно реальний сектор економіки.
Як можна це виправити?
В час кризи думаю що ніяк і всі серйозні гравці це розуміють.

Дуже просто, або зняти хрестик, або вдягнути труси.

Іншими словами, як каже Охріменко, безглуздо ставити вимоги для отримання як в ЄС, де 99% праює вбілу та в правому полі, та мати економічну систему, як в країні третього світу, де більша частина економіки в тіні та працює по-понятіям...
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:12

  flyman написав:Іншими словами, як каже Охріменко, безглуздо ставити вимоги для отримання як в ЄС, де 99% праює вбілу та в правому полі, та мати економічну систему, як в країні третього світу, де більша частина економіки в тіні та працює по-понятіям...


что за идеализация ЕС? в белую 99%? может 99,9%?

вы что думаете что в условной Румыни и, БГ и у Элинов - незя к примеру заселится в не большой отель - и никто Вам не выпишет чек - просто нал и всё...
или поездом пару остановок не проехать и заплатить проводнику?
а под эльфовой башняй все кто там продаёт сувениры по 1Е стоят с кассовым аппаратом?
А как быть с нашими заробитчанами о которых говорят шо они работают нелегально, как так? там же всё в белую?
А немчура которая так полюбляет нал - это просто дастиш фантастиш :lol:
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:42

  uaprofi написав:
  flyman написав:Іншими словами, як каже Охріменко, безглуздо ставити вимоги для отримання як в ЄС, де 99% праює вбілу та в правому полі, та мати економічну систему, як в країні третього світу, де більша частина економіки в тіні та працює по-понятіям...


что за идеализация ЕС? в белую 99%? может 99,9%?

вы что думаете что в условной Румыни и, БГ и у Элинов - незя к примеру заселится в не большой отель - и никто Вам не выпишет чек - просто нал и всё...
или поездом пару остановок не проехать и заплатить проводнику?
а под эльфовой башняй все кто там продаёт сувениры по 1Е стоят с кассовым аппаратом?
А как быть с нашими заробитчанами о которых говорят шо они работают нелегально, как так? там же всё в белую?
А немчура которая так полюбляет нал - это просто дастиш фантастиш :lol:

не передьоргуй, мова ішла про отримати кредит
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:30

  Игорь Алексеевич написав:я думаю катя в ближ.дни полетит в лондон по служ. делам и там останется на всегда.
ей спецом дадут такую возможность и сделают зелёный коридор :roll:


А там её усыновит подгоревшая баба яга.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:36

  Ratatui написав:
  Игорь Алексеевич написав:я думаю катя в ближ.дни полетит в лондон по служ. делам и там останется на всегда.
ей спецом дадут такую возможность и сделают зелёный коридор :roll:


А там её усыновит подгоревшая баба яга.


какая из них? :)

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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:37

  uaprofi написав:
  flyman написав:Іншими словами, як каже Охріменко, безглуздо ставити вимоги для отримання як в ЄС, де 99% праює вбілу та в правому полі, та мати економічну систему, як в країні третього світу, де більша частина економіки в тіні та працює по-понятіям...


что за идеализация ЕС? в белую 99%? может 99,9%?

вы что думаете что в условной Румыни и, БГ и у Элинов - незя к примеру заселится в не большой отель - и никто Вам не выпишет чек - просто нал и всё...
или поездом пару остановок не проехать и заплатить проводнику?
а под эльфовой башняй все кто там продаёт сувениры по 1Е стоят с кассовым аппаратом?
А как быть с нашими заробитчанами о которых говорят шо они работают нелегально, как так? там же всё в белую?
А немчура которая так полюбляет нал - это просто дастиш фантастиш :lol:

Ідеалізація! Краще там, де нас нема. З іншого боку німці й справді більш законослухняні: на власні очі бачів посеред міста вночі німця, що чекав зеленого світла, хоча там майже немає трафіку навіть вдень; за кілька серій серіалу поліція штрафує завантажувача; сусіди можуть здати за щось незаконне. Хоча й какахи цуценячи неприбрані бачив, що не є добре, і навіть не тільки за них, а й за неприбране з подвір'я листя атата можна вихватити...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:52

  Квесторе_поверніться написав:Які прогнози скільки Катерина поверховодить в НБУ?
Боюсь так швидко не домовляться як перезавантажити керівництво.
Єдина серйозна претензія Якову що не кредитується серйозно реальний сектор економіки.
Як можна це виправити?
В час кризи думаю що ніяк і всі серйозні гравці це розуміють.


Неделю.
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