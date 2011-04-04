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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 05 лип, 2020 19:30
Ratatui
А как же Клитина?
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Додано: Нед 05 лип, 2020 19:36
IMPRINTER написав:Ratatui
А как же Клитина?
Там сиськи резиновые. Лучше натурпродукт.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 23:46
uaprofi написав: flyman написав:
Іншими словами, як каже Охріменко, безглуздо ставити вимоги для отримання як в ЄС, де 99% праює вбілу
та в правому полі, та мати економічну систему, як в країні третього світу, де більша частина економіки в тіні та працює по-понятіям...
что за идеализация ЕС? в белую 99%? может 99,9%?
вы что думаете что в условной Румыни и, БГ и у Элинов - незя к примеру заселится в не большой отель - и никто Вам не выпишет чек - просто нал и всё...
или поездом пару остановок не проехать и заплатить проводнику?
а под эльфовой башняй все кто там продаёт сувениры по 1Е стоят с кассовым аппаратом?
А как быть с нашими заробитчанами о которых говорят шо они работают нелегально, как так? там же всё в белую?
А немчура которая так полюбляет нал - это просто дастиш фантастиш
Вы про Италию забыли - там не заплатить налоги - национальный вид спорта)))
масштабы разные теневой экономики. Оценочно - у них 5-15%, у нас - 40-50%.
Косвенный фактор - соотношение нал/безнал. У нас нал - 90% от денежной базы. Сколько в Европе?
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Додано: Пон 06 лип, 2020 01:21
а кто что думает - в случае очередного девала - какие банки пойдут в фонд первыми?
Так сказать троица наиболее вероятных кандидатов?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Пон 06 лип, 2020 07:16
uaprofi написав:
а кто что думает - в случае очередного девала - какие банки пойдут в фонд первыми?
Так сказать троица наиболее вероятных кандидатов?
По мнению местных экспертов и девал и поход банков в фонд происходил исключительно по злой воле бабы Леры и барыги.
Поскольку ни она, ни он уже не имеют власти - шах и мат, девала не будет, украинские банки надёжнее швейцарских.
Mind the gap.
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