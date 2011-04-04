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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 950951952953
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:19

  Вкладчик1234 написав:
  Ratatui написав:
  Игорь Алексеевич написав:я думаю катя в ближ.дни полетит в лондон по служ. делам и там останется на всегда.
ей спецом дадут такую возможность и сделают зелёный коридор :roll:


А там её усыновит подгоревшая баба яга.


какая из них? :)

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Тут уже кому какая по вкусу. :lol:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:30

Ratatui

А как же Клитина?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:36

  IMPRINTER написав:Ratatui

А как же Клитина?


Там сиськи резиновые. Лучше натурпродукт.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:46

  uaprofi написав:
  flyman написав:Іншими словами, як каже Охріменко, безглуздо ставити вимоги для отримання як в ЄС, де 99% праює вбілу та в правому полі, та мати економічну систему, як в країні третього світу, де більша частина економіки в тіні та працює по-понятіям...


что за идеализация ЕС? в белую 99%? может 99,9%?

вы что думаете что в условной Румыни и, БГ и у Элинов - незя к примеру заселится в не большой отель - и никто Вам не выпишет чек - просто нал и всё...
или поездом пару остановок не проехать и заплатить проводнику?
а под эльфовой башняй все кто там продаёт сувениры по 1Е стоят с кассовым аппаратом?
А как быть с нашими заробитчанами о которых говорят шо они работают нелегально, как так? там же всё в белую?
А немчура которая так полюбляет нал - это просто дастиш фантастиш :lol:


Вы про Италию забыли - там не заплатить налоги - национальный вид спорта)))
масштабы разные теневой экономики. Оценочно - у них 5-15%, у нас - 40-50%.
Косвенный фактор - соотношение нал/безнал. У нас нал - 90% от денежной базы. Сколько в Европе?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 01:21

а кто что думает - в случае очередного девала - какие банки пойдут в фонд первыми?
Так сказать троица наиболее вероятных кандидатов?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 07:16

  uaprofi написав:а кто что думает - в случае очередного девала - какие банки пойдут в фонд первыми?
Так сказать троица наиболее вероятных кандидатов?

По мнению местных экспертов и девал и поход банков в фонд происходил исключительно по злой воле бабы Леры и барыги.

Поскольку ни она, ни он уже не имеют власти - шах и мат, девала не будет, украинские банки надёжнее швейцарских.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:07

  Shaman написав:Вы про Италию забыли - там не заплатить налоги - национальный вид спорта)))
масштабы разные теневой экономики. Оценочно - у них 5-15%, у нас - 40-50%.


Бред полный - какие 50 процентов у нас теневой экономики ? Экспортёры, бюджетники, кассы в супермаркетах, оф.импортёры, движения по банковским счетам миллионов пользователей и счетам между миллионами предприятий, ГТС и порты - это подавляющая и вполне официальная часть сегодняшней жизни экономики Украины.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:37

  uaprofi написав:а кто что думает - в случае очередного девала - какие банки пойдут в фонд первыми?
Так сказать троица наиболее вероятных кандидатов?

Банки По та Го і Ма.
А які причини банкопаду, якщо не секрет?
ОВДП любі друзі вивели.
Мабуть державні, але хто ж їм дасть впасти.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:03

  flyman написав:
  uaprofi написав:а кто что думает - в случае очередного девала - какие банки пойдут в фонд первыми?
Так сказать троица наиболее вероятных кандидатов?

Банки По та Го і Ма.

Банк Ма - це який?
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:24

  ricardo написав:
  flyman написав:
  uaprofi написав:а кто что думает - в случае очередного девала - какие банки пойдут в фонд первыми?
Так сказать троица наиболее вероятных кандидатов?

Банки По та Го і Ма.

Банк Ма - це який?

Ма - Акорд.
Найслабша ланка це Міщани. Штормить Аркаду.
Ну і ПІБ ...вже майже пішов.
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