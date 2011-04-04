Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 лип, 2020 11:23
Квесторе_поверніться написав: ricardo написав: flyman написав:
Банки По та Го і Ма.
Банк Ма - це який?
Ма - Акорд.
Найслабша ланка це Міщани. Штормить Аркаду.
Ну і ПІБ ...вже майже пішов.
а ще Шарік (бо УкрБуд) і Мега (бо ЕнергоАтом)
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Пон 06 лип, 2020 11:33
ЗЕко-манда таки "сделает" еще и всю банковскую систему вместе с банками:
Как Коломойский втянул вкладчиков 200 000+ в аферу https://politicus.com.ua/2020/06/29/kak-kolomojskij-vtjanul-vkladchikov-200-v-aferu/
В сокращенном виде:
https://biz.censor.net.ua/columns/3206177/chim_zagroju_ataka_kolomoyiskogo_na_fond_garantuvannya_cherez_konstitutsyiniyi_sud
- Вкладники працюючих банків, втрачають гарантії на свої вклади у межах 200 000 грн; адже разом з Законом "Про систему гарантування вкладів" скасовуються усі механізми захисту вкладників, закладені у Законі.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 12:06
ricardo написав: Квесторе_поверніться написав:
Найслабша ланка це Міщани.
А нормальною мовою писати можна?
Хто це?
Это
арго
местных старичков, к этому надо просто привыкнуть.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 12:13
komp написав:
ЗЕко-манда таки "сделает" еще и всю банковскую систему вместе с банками:
Статьи манипулятивны: признание закона неконституционным не имеет обратной силы. Можно не любить Коломойского, но не следует при этом уподобляться дубинским и пугать население фантазиями.
Заголовок "втянул вкладчиков 200 000+ в аферу" так вообще свидетельство полной проф.непригодности автора.
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You can't go over your budgets if you don't check!
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