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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 951952953954
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:23

  Квесторе_поверніться написав:
  ricardo написав:
  flyman написав:Банки По та Го і Ма.

Банк Ма - це який?

Ма - Акорд.
Найслабша ланка це Міщани. Штормить Аркаду.
Ну і ПІБ ...вже майже пішов.

а ще Шарік (бо УкрБуд) і Мега (бо ЕнергоАтом)
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:33

ЗЕко-манда таки "сделает" еще и всю банковскую систему вместе с банками:
Как Коломойский втянул вкладчиков 200 000+ в аферу
https://politicus.com.ua/2020/06/29/kak-kolomojskij-vtjanul-vkladchikov-200-v-aferu/
В сокращенном виде:
https://biz.censor.net.ua/columns/3206177/chim_zagroju_ataka_kolomoyiskogo_na_fond_garantuvannya_cherez_konstitutsyiniyi_sud
- Вкладники працюючих банків, втрачають гарантії на свої вклади у межах 200 000 грн; адже разом з Законом "Про систему гарантування вкладів" скасовуються усі механізми захисту вкладників, закладені у Законі.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:06

  ricardo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Найслабша ланка це Міщани.

А нормальною мовою писати можна?
Хто це?

Это арго местных старичков, к этому надо просто привыкнуть.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  komp написав:ЗЕко-манда таки "сделает" еще и всю банковскую систему вместе с банками:

Статьи манипулятивны: признание закона неконституционным не имеет обратной силы. Можно не любить Коломойского, но не следует при этом уподобляться дубинским и пугать население фантазиями.

Заголовок "втянул вкладчиков 200 000+ в аферу" так вообще свидетельство полной проф.непригодности автора.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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