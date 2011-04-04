Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
- Вкладники працюючих банків, втрачають гарантії на свої вклади у межах 200 000 грн; адже разом з Законом "Про систему гарантування вкладів" скасовуються усі механізми захисту вкладників, закладені у Законі.
Ні щоб підказати людині що цікавиться... Міщани ще від назви банки Місто. За нормативами НБУ це найслабша ланка в БС Неньки України.
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Шановний модератор Ірино. Прошу повідомити причину видалення мого повідомлення: "Да какое это АРГО, тоже мне аргонавты. Это ущербная попытка придать своей писанине видимость какой-то таинственности и сопричасности. Особо этим грешит молящий о возвращении основателя ветки." Чи Ви теж підтримуєте цей маразм? З повагою
Shaman написав:Вы про Италию забыли - там не заплатить налоги - национальный вид спорта))) масштабы разные теневой экономики. Оценочно - у них 5-15%, у нас - 40-50%.
Бред полный - какие 50 процентов у нас теневой экономики ? Экспортёры, бюджетники, кассы в супермаркетах, оф.импортёры, движения по банковским счетам миллионов пользователей и счетам между миллионами предприятий, ГТС и порты - это подавляющая и вполне официальная часть сегодняшней жизни экономики Украины.
Ну 50% наверное перебор, но думаю больше трети точно. Даже в казалось бы крупных сетях процветает всякая минимизация через фопов, почти повсеместно серые зарплаты. В мелких городах работа вообще без оформления является нормой. Почти весь рынок жилой аренды в тени. Немалые сегменты торговли через всякие олх и соц сети полностью в тени, ещё большая доля - частично. Сфера услуг - значительная часть без какого-то либо оформления, особенно в небольших городах. Ото разве что контрабас в пнриод карантина стал поменьше.
Shaman написав:Вы про Италию забыли - там не заплатить налоги - национальный вид спорта))) масштабы разные теневой экономики. Оценочно - у них 5-15%, у нас - 40-50%.
Бред полный - какие 50 процентов у нас теневой экономики ? Экспортёры, бюджетники, кассы в супермаркетах, оф.импортёры, движения по банковским счетам миллионов пользователей и счетам между миллионами предприятий, ГТС и порты - это подавляющая и вполне официальная часть сегодняшней жизни экономики Украины.
Ну 50% наверное перебор, но думаю больше трети точно. Даже в казалось бы крупных сетях процветает всякая минимизация через фопов, почти повсеместно серые зарплаты. В мелких городах работа вообще без оформления является нормой. Почти весь рынок жилой аренды в тени. Немалые сегменты торговли через всякие олх и соц сети полностью в тени, ещё большая доля - частично. Сфера услуг - значительная часть без какого-то либо оформления, особенно в небольших городах. Ото разве что контрабас в пнриод карантина стал поменьше.
Продуктовые ритейлеры минимизируют НДС через "скрутки" (проводят "фиктивный экспорт", по которому им потом полагается возврат НДС, и проводят взаимозачёт. Или выкупают задолженность по НДС для других "контрагентов", и тоже делают взаимозачёт)
В интернете есть инфо, что структуры "шоколадного гэтьмана" тоже этим балуются, в частности "Богдан"