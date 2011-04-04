Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 лип, 2020 14:09
Квесторе_поверніться написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Шел второй год зе президентства, а Порошенко продолжал срать в Вовины штаны.
Ну ничего, вот поставим вместо гонтаревского Смолия нашу милашку Буймистер - и всё, банковская система надежно защищена от петь.
Кращої за Катерину не знайдуть.
В лапки треба "кращої" брати. Цікаво, що ви в ній знайшли, чи які такі заслуги розгледіли?
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Додано: Пон 06 лип, 2020 14:24
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Додано: Пон 06 лип, 2020 14:29
Faceless написав: Квесторе_поверніться написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Шел второй год зе президентства, а Порошенко продолжал срать в Вовины штаны.
Ну ничего, вот поставим вместо гонтаревского Смолия нашу милашку Буймистер - и всё, банковская система надежно защищена от петь.
Кращої за Катерину не знайдуть.
В лапки треба "кращої" брати. Цікаво, що ви в ній знайшли, чи які такі заслуги розгледіли?
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Многовато текста, советую прочитать, есть знакомые названия
Коронакризис: будет ли новый банкопад https://kurs.com.ua/novost/187646-koronakrizis-budet-li-novii-bankopad
Украина - богатая страна!
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Додано: Пон 06 лип, 2020 15:36
Faceless написав: Квесторе_поверніться написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Шел второй год зе президентства, а Порошенко продолжал срать в Вовины штаны.
Ну ничего, вот поставим вместо гонтаревского Смолия нашу милашку Буймистер - и всё, банковская система надежно защищена от петь.
Кращої за Катерину не знайдуть.
В лапки треба "кращої" брати. Цікаво, що ви в ній знайшли, чи які такі заслуги розгледіли?
бандитку - на нари!
лише там її законне місце
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