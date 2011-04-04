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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 952953954955
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:09

Re: Байки про банки і не тільки....

Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Шел второй год зе президентства, а Порошенко продолжал срать в Вовины штаны.

Ну ничего, вот поставим вместо гонтаревского Смолия нашу милашку Буймистер - и всё, банковская система надежно защищена от петь.

Кращої за Катерину не знайдуть. :)
В лапки треба "кращої" брати. Цікаво, що ви в ній знайшли, чи які такі заслуги розгледіли?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:24

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Ну как же - там неразделённая любовь ;)
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:29

  Faceless написав:
Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Шел второй год зе президентства, а Порошенко продолжал срать в Вовины штаны.

Ну ничего, вот поставим вместо гонтаревского Смолия нашу милашку Буймистер - и всё, банковская система надежно защищена от петь.

Кращої за Катерину не знайдуть. :)
В лапки треба "кращої" брати. Цікаво, що ви в ній знайшли, чи які такі заслуги розгледіли?


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https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:50

Многовато текста, советую прочитать, есть знакомые названия

Коронакризис: будет ли новый банкопад

https://kurs.com.ua/novost/187646-koronakrizis-budet-li-novii-bankopad
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:36

  Faceless написав:
Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Шел второй год зе президентства, а Порошенко продолжал срать в Вовины штаны.

Ну ничего, вот поставим вместо гонтаревского Смолия нашу милашку Буймистер - и всё, банковская система надежно защищена от петь.

Кращої за Катерину не знайдуть. :)
В лапки треба "кращої" брати. Цікаво, що ви в ній знайшли, чи які такі заслуги розгледіли?


бандитку - на нари!
лише там її законне місце
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