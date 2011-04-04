В лапки треба "кращої" брати. Цікаво, що ви в ній знайшли, чи які такі заслуги розгледіли?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 лип, 2020 14:09
Re: Байки про банки і не тільки....
В лапки треба "кращої" брати. Цікаво, що ви в ній знайшли, чи які такі заслуги розгледіли?
Додано: Пон 06 лип, 2020 14:29
красивая женщина и проффесионал своего дела
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Пон 06 лип, 2020 14:50
Многовато текста, советую прочитать, есть знакомые названия
Коронакризис: будет ли новый банкопад
Украина - богатая страна!
Додано: Пон 06 лип, 2020 15:36
бандитку - на нари!
лише там її законне місце
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 06 лип, 2020 16:22
Re: Байки про банки і не тільки....
Витримала гідно тиск зі сторони вуйця...ну і зараз місяць другий є шанс ще краще себе показати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 06 лип, 2020 16:23
Олежка...тримайся
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 06 лип, 2020 16:41
геть з Ощадбанка и Приватбанка
Действительно, если проанализировать открытую Нацбанком отчетность, то в настоящее время у Мисто Банка имеют место нарушения сразу по четырем индикаторам, и по одному – пограничное значение. Отклонения от нормы "здорового" банка есть также у Проминвестбанка, Индустриалбанка, Мегабанка, Юнекс Банка, Первого инвестиционного банка, Банка инвестиций и сбережений, Универсал Банка, Альфа-банка, банка "Форвард", а также у государственных Ощадбанка и Приватбанка.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 06 лип, 2020 17:00
Re: Байки про банки і не тільки....
https://news.finance.ua/ua/news/-/473933/ukrayina-vykonala-odnu-z-vymog-mvf
Рада з фінансової стабільності на засіданні 30 червня затвердила плани державних банків щодо зниження частки непрацюючих кредитів (NPL). Плани розраховані на три роки.
Це як розуміти, ще один канал емісії?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 06 лип, 2020 17:05
Навпаки.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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