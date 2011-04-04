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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 лип, 2020 17:06
flyman написав:
банка "Форвард"
Шо в Фарсі не так?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 17:50
Квесторе_поверніться написав: flyman написав:
банка "Форвард"
Шо в Фарсі не так?
питай у фінклуба, це їх стаття
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Пон 06 лип, 2020 18:36
ricardo написав: flyman написав: uaprofi написав:
а кто что думает - в случае очередного девала - какие банки пойдут в фонд первыми?
Так сказать троица наиболее вероятных кандидатов?
Банки По та Го і Ма.
Банк Ма - це який?
Летят Василия Ивановича и Петька в самолете. Вдруг Василий Иванович, сидящий за штурвалом, вскрикивает: «Петька, приборы!»
Петька: «Тридцать восемь».
В. И.: «Что тридцать восемь?»
П.: «А что приборы?»
На нашей ветке здЕсЯ тоже свои В. И. и П...
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Додано: Пон 06 лип, 2020 18:42
ricardo написав: flyman написав: uaprofi написав:
а кто что думает - в случае очередного девала - какие банки пойдут в фонд первыми?
Так сказать троица наиболее вероятных кандидатов?
Банки По та Го і Ма.
Банк Ма - це який?
Маркаковой.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
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