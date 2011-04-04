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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 953954955956
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  flyman написав:банка "Форвард"

Шо в Фарсі не так?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:50

  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:банка "Форвард"

Шо в Фарсі не так?

питай у фінклуба, це їх стаття
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:36

  ricardo написав:
  flyman написав:
  uaprofi написав:а кто что думает - в случае очередного девала - какие банки пойдут в фонд первыми?
Так сказать троица наиболее вероятных кандидатов?

Банки По та Го і Ма.

Банк Ма - це який?

Летят Василия Ивановича и Петька в самолете. Вдруг Василий Иванович, сидящий за штурвалом, вскрикивает: «Петька, приборы!»
Петька: «Тридцать восемь».
В. И.: «Что тридцать восемь?»
П.: «А что приборы?»
На нашей ветке здЕсЯ тоже свои В. И. и П... 8)
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:42

  ricardo написав:
  flyman написав:
  uaprofi написав:а кто что думает - в случае очередного девала - какие банки пойдут в фонд первыми?
Так сказать троица наиболее вероятных кандидатов?

Банки По та Го і Ма.

Банк Ма - це який?

Маркаковой.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:59

Re: Байки про банки і не тільки....

Джентельмени, що там показує прилад із грн. депоставками?
Коли покажуть на північ? Відкривати на 1м, 3м, 6м, чи 12м?
Відкрити зараз на рік на 9%, а через 2м будуть уже 12%?
Що думаєте?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:05

Re: Байки про банки і не тільки....

uaprofi написав:
  Faceless написав:
Квесторе_поверніться написав:[quote="5007629:vitaliy_berdinskikh"]Шел второй год зе президентства, а Порошенко продолжал срать в Вовины штаны.

Ну ничего, вот поставим вместо гонтаревского Смолия нашу милашку Буймистер - и всё, банковская система надежно защищена от петь.

Кращої за Катерину не знайдуть. :)
В лапки треба "кращої" брати. Цікаво, що ви в ній знайшли, чи які такі заслуги розгледіли?


красивая женщина и проффесионал своего дела[/quote]Как там кх писал - бугага
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:17

  flyman написав:Джентельмени, що там показує прилад із грн. депоставками?
Коли покажуть на північ? Відкривати на 1м, 3м, 6м, чи 12м?
Відкрити зараз на рік на 9%, а через 2м будуть уже 12%?
Що думаєте?

Чекаєм осені року 2020...поповнюєм стовпи...стовпимось ...а там видно буде.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:18

  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:банка "Форвард"

Шо в Фарсі не так?

питай у фінклуба, це їх стаття

Там описка.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:28

Квесторе_поверніться
Що по місту думаєте ?
https://www.mistobank.com.ua/ua/news/view/285/
Пишуть що усе
https://minfin.com.ua/ua/2020/07/06/48375353/
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:37

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:Які прогнози скільки Катерина поверховодить в НБУ?
Боюсь так швидко не домовляться як перезавантажити керівництво.
Єдина серйозна претензія Якову що не кредитується серйозно реальний сектор економіки.
Як можна це виправити?
В час кризи думаю що ніяк і всі серйозні гравці це розуміють.


Неделю.

Бачу два варіанти:
1) трохи довше посидить у кріслі, нафоткає різних ракурсів селфі. А питання, IMHO, вирішать до 17.07 (17.07.2020 - крайній термін);
2) В.о./ Т.в.о. ніхто не відміняв. Баба Яга була в. о. Міністра охорони здоров'я з 27.07.2016 по 29.08.2019 8) Але це вже інше питання.
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