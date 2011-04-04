Спорный комплимент больше подходящий для одной из древнейших профессий.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 лип, 2020 21:18
Спорный комплимент больше подходящий для одной из древнейших профессий.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Пон 06 лип, 2020 21:27
ruvex ну лишним в багаже не будет
Кешбечные карты!
Додано: Пон 06 лип, 2020 22:05
Логичным после пересчета норм газа и подобных откатов назад в финансовой сфере была бы вишенка на торте с отменой законов и признанием неконституционной Конституции. Собственно по сабжу интересен вопрос дело двигается в сторону распила или слива?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Пон 06 лип, 2020 22:22
модное слово скрутки, но на мой вопрос так никто и не ответил, как работают скрутки в условиях автоматизированной системы учета НДС.
то, что Вы описали, существует, но ритейлеры просто через себя оформляют реальный экспорт, чтобы схлопнуть экспортный НДС со своими обязательствами по оплате. никакой фикции. раньше было популярно, когда были проблемы с возмещением.
сейчас? не уверен, это платная услуга и совсем не дешевая.
Додано: Пон 06 лип, 2020 22:27
дайте свою оценку
только учтите, что куча бизнесов B2C, в том числе продуктовых, в отчетах показывают только треть от оборота, остальное за кеш.
экспортеры - те да, все продают в белую. Покупают - ? Поинтересуйтесь, как работает рынок металлолома - там оценка теневая - 90%. Сколько зерна покупают за кеш - не скажу, но немало.
Супермаркеты работают по кассам, а рынки?
По картам даже сейчас снятие кеша 50%. а если условно посчитать, что половина зп в тени - через карты миллионов пользователей проходит только 25% оборота.
и когда вы платите на чью-то приватовкую карту - больше 50% это тоже в черную
как-то так
Додано: Пон 06 лип, 2020 22:46
фінальне інтервью екс-голови НБУ дядЯші
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 07 лип, 2020 08:02
После этой фразы: "Зростання економіки – це не кредитування. Подивіться на статистику: відбувається зношення фондів від 80 до 90%. Кредитними ресурсами основні фонди не оновлюють" все стало на свои места. Время деда яши прошло давно.
Додано: Вів 07 лип, 2020 08:20
О, гарна лінка. З неї взнав, що слово клево (або більш звично кльово) має вже рочків вісімдесят, тож якщо й запозичене, то вже давненько...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Вів 07 лип, 2020 09:19
А мені Яків імпонує...скромняга.
А кого час настає...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 07 лип, 2020 09:34
По Часам Судного дня всем осталось две минуты.
Не читаю Будивельника и Trast.
|