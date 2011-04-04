Додано: Пон 06 лип, 2020 22:27

freeze написав: Shaman написав: Вы про Италию забыли - там не заплатить налоги - национальный вид спорта)))

масштабы разные теневой экономики. Оценочно - у них 5-15%, у нас - 40-50%. Вы про Италию забыли - там не заплатить налоги - национальный вид спорта)))масштабы разные теневой экономики. Оценочно - у них 5-15%, у нас - 40-50%.



Бред полный - какие 50 процентов у нас теневой экономики ? Экспортёры, бюджетники, кассы в супермаркетах, оф.импортёры, движения по банковским счетам миллионов пользователей и счетам между миллионами предприятий, ГТС и порты - это подавляющая и вполне официальная часть сегодняшней жизни экономики Украины. Бред полный - какие 50 процентов у нас теневой экономики ? Экспортёры, бюджетники, кассы в супермаркетах, оф.импортёры, движения по банковским счетам миллионов пользователей и счетам между миллионами предприятий, ГТС и порты - это подавляющая и вполне официальная часть сегодняшней жизни экономики Украины.

дайте свою оценкутолько учтите, что куча бизнесов B2C, в том числе продуктовых, в отчетах показывают только треть от оборота, остальное за кеш.экспортеры - те да, все продают в белую. Покупают - ? Поинтересуйтесь, как работает рынок металлолома - там оценка теневая - 90%. Сколько зерна покупают за кеш - не скажу, но немало.Супермаркеты работают по кассам, а рынки?По картам даже сейчас снятие кеша 50%. а если условно посчитать, что половина зп в тени - через карты миллионов пользователей проходит только 25% оборота.и когда вы платите на чью-то приватовкую карту - больше 50% это тоже в чернуюкак-то так