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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 955956957958>
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:18

  uaprofi написав:
  Faceless написав:що ви в ній знайшли, чи які такі заслуги розгледіли?


красивая женщина и проффесионал своего дела

Спорный комплимент больше подходящий для одной из древнейших профессий.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:27

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  komp написав:ЗЕко-манда таки "сделает" еще и всю банковскую систему вместе с банками:
Как Коломойский втянул вкладчиков 200 000+ в аферу
https://politicus.com.ua/2020/06/29/kak-kolomojskij-vtjanul-vkladchikov-200-v-aferu/
В сокращенном виде:
https://biz.censor.net.ua/columns/3206177/chim_zagroju_ataka_kolomoyiskogo_na_fond_garantuvannya_cherez_konstitutsyiniyi_sud
- Вкладники працюючих банків, втрачають гарантії на свої вклади у межах 200 000 грн; адже разом з Законом "Про систему гарантування вкладів" скасовуються усі механізми захисту вкладників, закладені у Законі.

Логичным после пересчета норм газа и подобных откатов назад в финансовой сфере была бы вишенка на торте с отменой законов и признанием неконституционной Конституции. Собственно по сабжу интересен вопрос дело двигается в сторону распила или слива?
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:22

  Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:
Ну 50% наверное перебор, но думаю больше трети точно. Даже в казалось бы крупных сетях процветает всякая минимизация через фопов, почти повсеместно серые зарплаты. В мелких городах работа вообще без оформления является нормой. Почти весь рынок жилой аренды в тени. Немалые сегменты торговли через всякие олх и соц сети полностью в тени, ещё большая доля - частично. Сфера услуг - значительная часть без какого-то либо оформления, особенно в небольших городах. Ото разве что контрабас в пнриод карантина стал поменьше.

Продуктовые ритейлеры минимизируют НДС через "скрутки" (проводят "фиктивный экспорт", по которому им потом полагается возврат НДС, и проводят взаимозачёт. Или выкупают задолженность по НДС для других "контрагентов", и тоже делают взаимозачёт)

В интернете есть инфо, что структуры "шоколадного гэтьмана" тоже этим балуются, в частности "Богдан"

модное слово скрутки, но на мой вопрос так никто и не ответил, как работают скрутки в условиях автоматизированной системы учета НДС.
то, что Вы описали, существует, но ритейлеры просто через себя оформляют реальный экспорт, чтобы схлопнуть экспортный НДС со своими обязательствами по оплате. никакой фикции. раньше было популярно, когда были проблемы с возмещением.
сейчас? не уверен, это платная услуга и совсем не дешевая.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:27

  freeze написав:
  Shaman написав:Вы про Италию забыли - там не заплатить налоги - национальный вид спорта)))
масштабы разные теневой экономики. Оценочно - у них 5-15%, у нас - 40-50%.


Бред полный - какие 50 процентов у нас теневой экономики ? Экспортёры, бюджетники, кассы в супермаркетах, оф.импортёры, движения по банковским счетам миллионов пользователей и счетам между миллионами предприятий, ГТС и порты - это подавляющая и вполне официальная часть сегодняшней жизни экономики Украины.


дайте свою оценку :wink:
только учтите, что куча бизнесов B2C, в том числе продуктовых, в отчетах показывают только треть от оборота, остальное за кеш.
экспортеры - те да, все продают в белую. Покупают - ? Поинтересуйтесь, как работает рынок металлолома - там оценка теневая - 90%. Сколько зерна покупают за кеш - не скажу, но немало.
Супермаркеты работают по кассам, а рынки?
По картам даже сейчас снятие кеша 50%. а если условно посчитать, что половина зп в тени - через карты миллионов пользователей проходит только 25% оборота.
и когда вы платите на чью-то приватовкую карту - больше 50% это тоже в черную :wink:
как-то так
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:46

фінальне інтервью екс-голови НБУ дядЯші

https://lb.ua/news/2020/07/06/461282_ya ... uvati.html
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 08:02

  greenozon написав:фінальне інтервью екс-голови НБУ дядЯші

https://lb.ua/news/2020/07/06/461282_ya ... uvati.html


После этой фразы: "Зростання економіки – це не кредитування. Подивіться на статистику: відбувається зношення фондів від 80 до 90%. Кредитними ресурсами основні фонди не оновлюють" все стало на свои места. Время деда яши прошло давно.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 08:20

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ricardo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Найслабша ланка це Міщани.

А нормальною мовою писати можна?
Хто це?

Это арго местных старичков, к этому надо просто привыкнуть.

О, гарна лінка. З неї взнав, що слово клево (або більш звично кльово) має вже рочків вісімдесят, тож якщо й запозичене, то вже давненько...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:19

  Stringer написав:
  greenozon написав:фінальне інтервью екс-голови НБУ дядЯші

https://lb.ua/news/2020/07/06/461282_ya ... uvati.html


После этой фразы: "Зростання економіки – це не кредитування. Подивіться на статистику: відбувається зношення фондів від 80 до 90%. Кредитними ресурсами основні фонди не оновлюють" все стало на свои места. Время деда Яши прошло давно.

А мені Яків імпонує...скромняга.
А кого час настає...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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  Квесторе_поверніться написав:А мені Яків імпонує...скромняга.
А кого час настає...якщо не секрет?


По Часам Судного дня всем осталось две минуты.
Не читаю Будивельника и Trast.
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