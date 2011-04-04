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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 955956957958
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:15

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Шел второй год зе президентства, а Порошенко продолжал срать в Вовины штаны.

Ну ничего, вот поставим вместо гонтаревского Смолия нашу милашку Буймистер - и всё, банковская система надежно защищена от петь.

Кращої за Катерину не знайдуть. :)

Вы уже достали этой Катериной. В каждом втором сообщении у Вас она. Медитируете (тут должно быть созвучное слово) на ее портрет, что ли? Или родственница какая? Воровка, как и Гонтарева, ее место - в Качановской колонии, а не в Нацбанке.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:17

  uaprofi написав:
  Faceless написав:В лапки треба "кращої" брати. Цікаво, що ви в ній знайшли, чи які такі заслуги розгледіли?


красивая женщина и проффесионал своего дела

Вот именно "проФФесионал"... Насчет красоты, на вкус и цвет... А вот профессионализм в части дерибана обанкроченных банков (на пару с Ворушилиным) - тут бесспорно.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:23

  kreuz написав:О, гарна лінка. З неї взнав, що слово клево (або більш звично кльово) має вже рочків вісімдесят, тож якщо й запозичене, то вже давненько...


Для молодежи и не только. Слово "клёво", "клёвый", ставшее популярным в конце 60-х и являвшееся одним из любимых словечек тогдашних "стиляг" (кто не в курсе, не поленитесь, гляньте фильм "Стиляги", неплохой экскурс в историю) - происходит от английского слова
clever - умный, ловкий, искусный.
Многие слова нашего "арго"- или из английского, или из идиш, или из других языков.

И в качестве антиофтопа. ИМХО, список слабых банков у нас примерно такой (в порядке убывания "слабости"):
1. Аркада
2. Мисто
3. Глобус
4. PINbank (держится на плаву на честном слове)
5. Мегабанк (под него активно копают, если что с Субботиным случится, съедят мгновенно)
6. Юнекс
Проминвест и прочих "зомби" не рассматриваю в принципе :)
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:31

Re: Байки про банки і не тільки....

flyman написав:Джентельмени, що там показує прилад із грн. депоставками?
Коли покажуть на північ? Відкривати на 1м, 3м, 6м, чи 12м?
Відкрити зараз на рік на 9%, а через 2м будуть уже 12%?
Що думаєте?
Позабивав стовпців до 18 міс, там побачимо
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:47

Шановні, де закопуєте стовпи?
Vial
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:02

  Vial написав:Шановні, де закопуєте стовпи?


Такі ставки, що поки не підіймається рука відкривати нові стовпці.
З такими дилетантами при владі, думаю, восени буде цікавіше.
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