Вы уже достали этой Катериной. В каждом втором сообщении у Вас она. Медитируете (тут должно быть созвучное слово) на ее портрет, что ли? Или родственница какая? Воровка, как и Гонтарева, ее место - в Качановской колонии, а не в Нацбанке.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 лип, 2020 10:15
Вы уже достали этой Катериной. В каждом втором сообщении у Вас она. Медитируете (тут должно быть созвучное слово) на ее портрет, что ли? Или родственница какая? Воровка, как и Гонтарева, ее место - в Качановской колонии, а не в Нацбанке.
Додано: Вів 07 лип, 2020 10:17
Вот именно "проФФесионал"... Насчет красоты, на вкус и цвет... А вот профессионализм в части дерибана обанкроченных банков (на пару с Ворушилиным) - тут бесспорно.
Додано: Вів 07 лип, 2020 10:23
Для молодежи и не только. Слово "клёво", "клёвый", ставшее популярным в конце 60-х и являвшееся одним из любимых словечек тогдашних "стиляг" (кто не в курсе, не поленитесь, гляньте фильм "Стиляги", неплохой экскурс в историю) - происходит от английского слова
clever - умный, ловкий, искусный.
Многие слова нашего "арго"- или из английского, или из идиш, или из других языков.
И в качестве антиофтопа. ИМХО, список слабых банков у нас примерно такой (в порядке убывания "слабости"):
1. Аркада
2. Мисто
3. Глобус
4. PINbank (держится на плаву на честном слове)
5. Мегабанк (под него активно копают, если что с Субботиным случится, съедят мгновенно)
6. Юнекс
Проминвест и прочих "зомби" не рассматриваю в принципе
Додано: Вів 07 лип, 2020 10:31
Re: Байки про банки і не тільки....
Позабивав стовпців до 18 міс, там побачимо
Додано: Вів 07 лип, 2020 11:02
Додано: Вів 07 лип, 2020 12:33
Хороший человек не профессия. О каких фондах и их изношенности говорит глава национального банка современной страны в 21 веке? Что это за фонды такие, которые нельзя купить за кредитные средства?
Как учили их политэкономии, так они и руководят до сих пор по марксу
Додано: Вів 07 лип, 2020 12:52
так тримати на поточному?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:05
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:09
Re: Байки про банки і не тільки....
Та всяке про Катерину говорять.
Якщо маєте щось більш менш конкретне просвітіть...якщо не секрет?
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