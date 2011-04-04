Не агітуйте...тільки проінформуйте, де?
Якщо не секрет?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:11
Re: Байки про банки і не тільки....
Не агітуйте...тільки проінформуйте, де?
Якщо не секрет?
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Додано: Вів 07 лип, 2020 14:44
Близько 10-ї години 7 липня до поліції Полтавщини надійшло повідомлення, що поблизу с. Тишки, Лубенського району, невідомі підірвали автомобіль "Газель", який належить Укрпошті, та заволоділи грошима в сумі понад два з половиною мільйони гривень та табельним пістолетом охоронця. Унаслідок розбійного нападу двоє осіб, що перебували в автомобілі, отримали тілесні ушкодження. © Офіційний сайт Національної поліції:
Додано: Вів 07 лип, 2020 16:23
Согласен, его можно поставить на 6-е, а Юнекс сдвинуть пониже.
Додано: Вів 07 лип, 2020 16:28
Re: Байки про банки і не тільки....
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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