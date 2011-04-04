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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 956957958959
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:11

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Позабивав стовпців до 18 міс, там побачимо

Не агітуйте...тільки проінформуйте, де?
Якщо не секрет?
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:44

Близько 10-ї години 7 липня до поліції Полтавщини надійшло повідомлення, що поблизу с. Тишки, Лубенського району, невідомі підірвали автомобіль "Газель", який належить Укрпошті, та заволоділи грошима в сумі понад два з половиною мільйони гривень та табельним пістолетом охоронця. Унаслідок розбійного нападу двоє осіб, що перебували в автомобілі, отримали тілесні ушкодження. © Офіційний сайт Національної поліції: https://pl.npu.gov.ua/news/vbivstvo/pol ... 2txcCbG2Eg
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:23

  ricardo написав:
  Искатель написав:список слабых банков у нас примерно такой (в порядке убывания "слабости"):
1. Аркада
2. Мисто
3. Глобус
4. PINbank (держится на плаву на честном слове)
5. Мегабанк (под него активно копают, если что с Субботиным случится, съедят мгновенно)
6. Юнекс

А Акорд?

Согласен, его можно поставить на 6-е, а Юнекс сдвинуть пониже.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:28

Re: Байки про банки і не тільки....

  Искатель написав:1. Аркада2. Мисто3. Глобус
чей глобус, что он такой слабый?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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