немного информации о матери терезе
Джорджио Бруско, лично знавший мать Терезу и отбывающий тюремное заключение за руководство мафией, узнав о ее канонизации, он сказал: «Если она святая, то я – Иисус Христос».
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:39
немного информации о матери терезе
Джорджио Бруско, лично знавший мать Терезу и отбывающий тюремное заключение за руководство мафией, узнав о ее канонизации, он сказал: «Если она святая, то я – Иисус Христос».
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