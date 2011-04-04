немного информации о матери терезе
Джорджио Бруско, лично знавший мать Терезу и отбывающий тюремное заключение за руководство мафией, узнав о ее канонизации, он сказал: «Если она святая, то я – Иисус Христос».
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:39
немного информации о матери терезе
Джорджио Бруско, лично знавший мать Терезу и отбывающий тюремное заключение за руководство мафией, узнав о ее канонизации, он сказал: «Если она святая, то я – Иисус Христос».
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 08 лип, 2020 13:55
Придраться к отдельным словам из большого интервью несложно. Разве производственные фонды в 21 веке перестали существовать? Устарел термин? О нельзя купить он не говорил. Он, судя по контексту, сказал о том, что редко практикуется.
Считаю его в общем зачете лучшим из возглавлявших НБУ за все годы.
Додано: Сер 08 лип, 2020 14:00
источник типа руситудай - распылителя разного рода инфодерьма, только замаскирован под казахов
Додано: Сер 08 лип, 2020 14:20
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 08 лип, 2020 14:30
да пофиг, кем была тереза
если кто-то живет лучше меня- он вор и негодяй!
а не просто лучше меня
о таком я писал
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