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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 957958959960
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:39

  v57 написав:ой, да для диванных и мать тереза с ганди будут редисками :)


немного информации о матери терезе
https://kokshetau.asia/socialnews-mobil ... eri-tereze

Джорджио Бруско, лично знавший мать Терезу и отбывающий тюремное заключение за руководство мафией, узнав о ее канонизации, он сказал: «Если она святая, то я – Иисус Христос».
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:55

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Хороший человек не профессия. О каких фондах и их изношенности говорит глава национального банка современной страны в 21 веке? Что это за фонды такие, которые нельзя купить за кредитные средства?
Как учили их политэкономии, так они и руководят до сих пор по марксу

Придраться к отдельным словам из большого интервью несложно. Разве производственные фонды в 21 веке перестали существовать? Устарел термин? О нельзя купить он не говорил. Он, судя по контексту, сказал о том, что редко практикуется.
Считаю его в общем зачете лучшим из возглавлявших НБУ за все годы.
Art_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:00

  IMPRINTER написав:
  v57 написав:ой, да для диванных и мать тереза с ганди будут редисками :)


немного информации о матери терезе
https://kokshetau.asia/socialnews-mobil ... eri-tereze

Джорджио Бруско, лично знавший мать Терезу и отбывающий тюремное заключение за руководство мафией, узнав о ее канонизации, он сказал: «Если она святая, то я – Иисус Христос».

источник типа руситудай - распылителя разного рода инфодерьма, только замаскирован под казахов
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:20

Re: Байки про банки і не тільки....

Квесторе_поверніться написав:
  Faceless написав:Позабивав стовпців до 18 міс, там побачимо

Не агітуйте...тільки проінформуйте, де?
Якщо не секрет?
У Земельному капіталі, най буде. І гривневі і валютні на всяк випадок
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:30

да пофиг, кем была тереза
если кто-то живет лучше меня- он вор и негодяй!
а не просто лучше меня
о таком я писал
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:13

  Art_m написав:
  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Хороший человек не профессия. О каких фондах и их изношенности говорит глава национального банка современной страны в 21 веке? Что это за фонды такие, которые нельзя купить за кредитные средства?
Как учили их политэкономии, так они и руководят до сих пор по марксу

Придраться к отдельным словам из большого интервью несложно. Разве производственные фонды в 21 веке перестали существовать? Устарел термин? О нельзя купить он не говорил. Он, судя по контексту, сказал о том, что редко практикуется.
Считаю его в общем зачете лучшим из возглавлявших НБУ за все годы.

Что редко практикуется? Во всем мире только так и работает экономика - предприниматели берут кредиты и запускают производство, вплоть до запуска ракет в космос. Я не считаю его плохим руководителем, просто его познания давно устарели.
"Конечно, старый конь борозды не испортит, но и глубоко не вспашет" - вот это как раз о нем.
Просто после разрушительных инициатив бабы леры, которая вместо реанимационных действий в бс, просто тупо отрубила электричество в больнице, умертвив всех больных и неблагонадежных, его деятельность воспринималась как более, чем адекватная.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:36

  Stringer написав:
  Art_m написав:
  Stringer написав:Придраться к отдельным словам из большого интервью несложно. Разве производственные фонды в 21 веке перестали существовать? Устарел термин? О нельзя купить он не говорил. Он, судя по контексту, сказал о том, что редко практикуется.
Считаю его в общем зачете лучшим из возглавлявших НБУ за все годы.

Что редко практикуется? Во всем мире только так и работает экономика - предприниматели берут кредиты и запускают производство, вплоть до запуска ракет в космос. Я не считаю его плохим руководителем, просто его познания давно устарели.
"Конечно, старый конь борозды не испортит, но и глубоко не вспашет" - вот это как раз о нем.
Просто после разрушительных инициатив бабы леры, которая вместо реанимационных действий в бс, просто тупо отрубила электричество в больнице, умертвив всех больных и неблагонадежных, его деятельность воспринималась как более, чем адекватная.

Он как раз и говорил о том, что в отличие от "всего мира" у нас мало желающих брать кредиты для запуска ракет, а преобладает короткий горизонт бизнес-планирования. Мое восприятие не ограничивалось Гонтаревой (работу которой оцениваю в целом позитивно), я имел ввиду именно всех, начиная с Матвиенка.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:09

  IMPRINTER написав:
  v57 написав:ой, да для диванных и мать тереза с ганди будут редисками :)


немного информации о матери терезе
https://kokshetau.asia/socialnews-mobil ... eri-tereze

Джорджио Бруско, лично знавший мать Терезу и отбывающий тюремное заключение за руководство мафией, узнав о ее канонизации, он сказал: «Если она святая, то я – Иисус Христос».

Сейчас растят следующую мать - Грету Тунберг.
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rollo зачем ее тревожить, она итак настрадалась, детство украли
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