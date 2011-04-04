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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 958959960961
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:У Земельному капіталі, най буде. І гривневі і валютні на всяк випадок

Зємєлі немає в наших краях.
Тільки одна банка стовпова?
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:46

Депозити далі червонють (від дикого встиду!) :mrgreen:
правда на гілці Січі колега звітує що по гривні вже вверх встигли підняти!

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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:53

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