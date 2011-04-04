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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 958959960961
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:У Земельному капіталі, най буде. І гривневі і валютні на всяк випадок

Зємєлі немає в наших краях.
Тільки одна банка стовпова?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Депозити далі червонють (від дикого встиду!) :mrgreen:
правда на гілці Січі колега звітує що по гривні вже вверх встигли підняти!

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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:53

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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:49

  Квесторе_поверніться написав:Кажуть Шевченко не буде головою НБУ.
В інших кандидатів не бачу перспектив.
Катерина ше довго поверховодить...мабуть.


Ваша Катерина скоро поедет в гости в Роберто Кабрера для воспитательной работы.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 07:42

  Art_m написав:
  Stringer написав:
  Art_m написав:Придраться к отдельным словам из большого интервью несложно. Разве производственные фонды в 21 веке перестали существовать? Устарел термин? О нельзя купить он не говорил. Он, судя по контексту, сказал о том, что редко практикуется.
Считаю его в общем зачете лучшим из возглавлявших НБУ за все годы.

Что редко практикуется? Во всем мире только так и работает экономика - предприниматели берут кредиты и запускают производство, вплоть до запуска ракет в космос. Я не считаю его плохим руководителем, просто его познания давно устарели.
"Конечно, старый конь борозды не испортит, но и глубоко не вспашет" - вот это как раз о нем.
Просто после разрушительных инициатив бабы леры, которая вместо реанимационных действий в бс, просто тупо отрубила электричество в больнице, умертвив всех больных и неблагонадежных, его деятельность воспринималась как более, чем адекватная.

Он как раз и говорил о том, что в отличие от "всего мира" у нас мало желающих брать кредиты для запуска ракет, а преобладает короткий горизонт бизнес-планирования. Мое восприятие не ограничивалось Гонтаревой (работу которой оцениваю в целом позитивно), я имел ввиду именно всех, начиная с Матвиенка.

вот и я говорю - какие ракеты!? главе нбу фонды нужно обновлять :mrgreen:
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