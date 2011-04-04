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Faceless написав:У Земельному капіталі, най буде. І гривневі і валютні на всяк випадок
Зємєлі немає в наших краях. Тільки одна банка стовпова?
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Art_m написав:Придраться к отдельным словам из большого интервью несложно. Разве производственные фонды в 21 веке перестали существовать? Устарел термин? О нельзя купить он не говорил. Он, судя по контексту, сказал о том, что редко практикуется. Считаю его в общем зачете лучшим из возглавлявших НБУ за все годы.
Что редко практикуется? Во всем мире только так и работает экономика - предприниматели берут кредиты и запускают производство, вплоть до запуска ракет в космос. Я не считаю его плохим руководителем, просто его познания давно устарели. "Конечно, старый конь борозды не испортит, но и глубоко не вспашет" - вот это как раз о нем. Просто после разрушительных инициатив бабы леры, которая вместо реанимационных действий в бс, просто тупо отрубила электричество в больнице, умертвив всех больных и неблагонадежных, его деятельность воспринималась как более, чем адекватная.
Он как раз и говорил о том, что в отличие от "всего мира" у нас мало желающих брать кредиты для запуска ракет, а преобладает короткий горизонт бизнес-планирования. Мое восприятие не ограничивалось Гонтаревой (работу которой оцениваю в целом позитивно), я имел ввиду именно всех, начиная с Матвиенка.
вот и я говорю - какие ракеты!? главе нбу фонды нужно обновлять