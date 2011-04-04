omb , это понятно даже не финансисту.
Однако, этот может повлиять на курс и банки. Реалии Украины.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 лип, 2020 11:56
omb , это понятно даже не финансисту.
Однако, этот может повлиять на курс и банки. Реалии Украины.
Додано: Чет 09 лип, 2020 12:06
Re: Байки про банки і не тільки....
Не набралася. Не може. На питання "чому" - то ви самі спочатку аргцментуйте.
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