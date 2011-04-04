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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 959960961962
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:56

omb , это понятно даже не финансисту.
Однако, этот может повлиять на курс и банки. Реалии Украины.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:06

Re: Байки про банки і не тільки....

Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кажуть Шевченко не буде головою НБУ.
В інших кандидатів не бачу перспектив.
Катерина ше довго поверховодить...мабуть.


Ваша Катерина скоро поедет в гости в Роберто Кабрера для воспитательной работы.

Не кажу що Катерина безгрішна...але це було все повязано з Платиною...з власниками Платини. А зараз набралася досвіду і може нормально верховодити в НБУ.


Не набралася. Не може. На питання "чому" - то ви самі спочатку аргцментуйте.
Faceless
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  #<1 ... 959960961962
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