Додано: Чет 09 лип, 2020 21:28

rollo написав: ..Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за карантина украинские предприятия “недополучили миллионы и закрылись”, по его словам, все предприниматели “прекрасно понимают” ситуацию вокруг главы НБУ.

“То, что миллионы недополучили предприятия из-за этого карантина и закрылись, – это правда. ..Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-заукраинские предприятия “недополучили миллионы и закрылись”, по его словам, все предприниматели “прекрасно понимают” ситуацию вокруг главы НБУ.“То, что миллионы недополучили предприятия из-за этогои закрылись, – это правда.

rollo написав: Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета 2019 … Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете”, – подчеркнул президент...

... i-zakrylis Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета 2019 … Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете”, – подчеркнул президент... https://news.finance.ua/ru/news/-/47421 ... i-zakrylis

Бюджет на 2020 год базируется на курсе 27,5 гривны за доллар. Доходы бюджета должны составить 1,09 трлн грн ($45 млрд), а расходы — 1,18 трлн грн ($48,6 млрд).

rollo написав: Это сигнал от самого Зепрезидента? Это сигнал от самого Зепрезидента?

Алексей Гончарук: У Зеленского есть очень примитивное в этом смысле простое понимание экономических процессов. Есть платежный баланс. Платежный баланс сильно не исправился, а гривна сильно укрепилась... Он ищет ответ на этот вопрос. У него ответа на этот вопрос. Как бы ему внятно объяснить следующее. Смотрите, в начале года население перед выборами не верило в гривну, потому что это фактор нестабильности, все раскачивали... перед выборами. Поэтому гривня была слабее, чем должна была экономически быть. Я сейчас фантазирую.



Екатерина Рожкова: Ну, ты прав на самом деле, не только население, экспортеры тоже придерживали доллар в ожидании



Алексей Гончарук: Потом после выборов все рассказывали о том, что гривна сейчас бахнет, будет за 50 и все остальное. Поэтому что гривна сделала? Она сначала вернулась в то состояние, в котором она должна была быть экономически, а потом она начала еще сильно - потому что тренд люди увидели - парламент сильный, молодой - ничего себе нормально, гривна дальше укрепляется. Люди начали видеть, что страхи, которые были перед выборами, не подтверждаются, а наоборот. Новый сильный президент бла-бла-бла, уровень доверия беспрецедентный к власти, гривна продолжает укрепляться. У него нет этого ответа. Надо показывать и надо, чтобы эта история выглядела реалистично, честно. Потому что пока у нас не будет у президента в голове ответа на вопрос, у него будет пустое место там и к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций. А она попадает в голову только потому что у него есть туман на эту тему. Это первое.



Вторая история. Нам надо показать, что ресурсы стали дешевле. В моем представлении, извините, я полный профан в экономике, я юрист по образованию, но что я понимаю. Есть две экономические теории - монетарная там и кейнсианская. Ну, очень простые вещи. Первое ты идешь к удешевлению ресурсов или ты идешь то, чтобы печатать деньги и как бы там развивать экономику. Это так. Если ты идешь к удешевлению ресурсов, то твоя стратегия, чтобы инфляция снижалась, стоимость ресурсов снижалась , всё снижалось. И надо показать, что, вот смотрите, западные страны у них там и люди зарабатывают по 2% и депозиты и все остальное и на деньгах там спекулятивные заработки они несопоставимы.... поэтому экономика там растет, не падает

Екатерина Рожкова говорит: "Давай откровенно тоже говорить, что такие вещи, как курс и инфляция, влияют на экономику... Может быть, хорошая идея знаешь в чем? Взять страну, похожую на нас. Ну, к примеру, есть сильный потенциал в армии...".



Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб: "Аргентина?"



Рожкова: "Нет. Аргентина - как раз Данилишину по сценарию идти... Взять и посмотреть, как менялись экономики и как сейчас. Я не знаю... Австралия".

Александра Бетлий: Приехал боинг с посылками с Черной пятницы. То есть люди покупают там. Они не покупают тут.



Екатерина Рожкова: Люди заказывают там в том числе. Но поверьте мне, не все же заказывают. О каком сегменте населения мы говорим? И сколько у нас людей живет на зарплату в 10 000 гривен, а не ниже. Они не заказывают там, поверьте. Они по Троещинскому рынку, эти люди.



Екатерина Рожкова: Сейчас еще будут бунтовать вкладчики банков.



Алексей Гончарук: Серьезно?



Екатерина Рожкова: Ну да. Ставки пойдут вниз. Леш, в следующем году, если приватизация включается нормально, и условно говоря, у нас такая ситутация, когда люди начинают внедрять ресурсы, чтобы что-то строить, у нас это будет продолжаться.



Давайте тогда искать, не искать, а задачу ставить... Условно там, если наша задача, кроме того, чтобы сельское хозяйство что-то производило, нам всегда надо привлекать тех, кто будет строить что-то. Ну, короче, понятно. На самом деле, мы когда были последний раз, мы все эти факторы назвали. И газ – населению хорошо. И зарплаты...



Екатерина Рожкова: Но я вам хочу сказать один немаловажный фактор, который в том числе повлиял на продажу сейчас и на курс. Если мы сейчас отложим в сторону валютных спекулянтов, то давайте внимательно посмотрим на экспортеров. Вы же понимаете прекрасно, что экспортеры (неразборчиво), и это больший фактор, они придерживали валюту. Они все ждали, что гривна будет падать. Это более сильный фактор, чем просто спекуляция населения.



Оксана Маркарова: У нас за прошлые две недели (неразборчиво) прошло только 250 миллионов. Все остальное вальнули наши прекрасные экспортеры.



Екатерина Рожкова: Так я тебе о чем и говорю.



Оксана Маркарова: Кернел, НАК...



Екатерина Рожкова: Они сидели и ждали, что гривна будет падать, и они зададут свою выручку и на этом заработают еще некий спекулятивный...



Оксана Маркарова: ТОП-10 продавцов валюты – это экспортеры.

Вот так будет верно и не фиг стрелки переводить на руководство НБУ и курс гривны.А когда это бюджет по 30-ке считалсяНет, очередные хвантазии авакова, так же, как и успешно реализованный им жесткий карантин по уничтожению малого-среднего бизнеса, фермерства. Реально он все там решает и заправляет на пару с Ермаком. А Зеля просто гастролер и...