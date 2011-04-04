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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 959960961962
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:56

omb , это понятно даже не финансисту.
Однако, этот может повлиять на курс и банки. Реалии Украины.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:06

Re: Байки про банки і не тільки....

Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кажуть Шевченко не буде головою НБУ.
В інших кандидатів не бачу перспектив.
Катерина ше довго поверховодить...мабуть.


Ваша Катерина скоро поедет в гости в Роберто Кабрера для воспитательной работы.

Не кажу що Катерина безгрішна...але це було все повязано з Платиною...з власниками Платини. А зараз набралася досвіду і може нормально верховодити в НБУ.


Не набралася. Не може. На питання "чому" - то ви самі спочатку аргцментуйте.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:46

  Квесторе_поверніться написав:Не кажу що Катерина безгрішна...

Даже проверить когда исповедовалась и в чем на сайте https://public.nazk.gov.ua/ невозможно, сайт недоступен. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:05

  ruvex написав:
  Квесторе_поверніться написав:Не кажу що Катерина безгрішна...

Даже проверить когда исповедовалась и в чем на сайте https://public.nazk.gov.ua/ невозможно, сайт недоступен. :mrgreen:


от вона, рожа бандіцкая -

https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... a4d5dfc54d

рожкова

і ювелірка і будинки і омега годинники і гаражі і ділянки і тачки і подарунки і дідько його знає ще що!

але заховати то не вийде :)
час не той

інторнета знає про всіх усе, от і її -
https://stopcor.org/statky-rozhkovoyi-z ... ven-video/

https://stopcor.org/rozhkova-z-nbu-dozv ... -mlrd-grn/


цікаво що рожко-бот набреше на цей раз!? :o
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:20

самое интересное шо 260К долл налом и это несмотря на то что баанки платят %%%,
а в ощаде даже всё всем гарантируется.
И.О. не хочет держать деньги в банкак, даже в ощаде в котором всё всем платится, а держит налом.
где тут экономический смысл?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:27

  uaprofi написав:самое интересное шо 260К долл налом и это несмотря на то что баанки платят %%%,
а в ощаде даже всё всем гарантируется.
И.О. не хочет держать деньги в банкак, даже в ощаде в котором всё всем платится, а держит налом.
где тут экономический смысл?

Тревожный чемоданчик, когда нужно быстро ретироваться в другую страну.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:28

  rollo написав:..Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за карантина украинские предприятия “недополучили миллионы и закрылись”, по его словам, все предприниматели “прекрасно понимают” ситуацию вокруг главы НБУ.
“То, что миллионы недополучили предприятия из-за этого карантина и закрылись, – это правда.

Вот так будет верно и не фиг стрелки переводить на руководство НБУ и курс гривны.
  rollo написав:Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета 2019 … Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете”, – подчеркнул президент...
https://news.finance.ua/ru/news/-/47421 ... i-zakrylis

А когда это бюджет по 30-ке считался :roll:
Бюджет на 2020 год базируется на курсе 27,5 гривны за доллар. Доходы бюджета должны составить 1,09 трлн грн ($45 млрд), а расходы — 1,18 трлн грн ($48,6 млрд).

https://hromadske.ua/ru/posts/rada-prin ... a-2020-god
  rollo написав:Это сигнал от самого Зепрезидента?

Нет, очередные хвантазии авакова, так же, как и успешно реализованный им жесткий карантин по уничтожению малого-среднего бизнеса, фермерства. Реально он все там решает и заправляет на пару с Ермаком. А Зеля просто гастролер и...
Алексей Гончарук: У Зеленского есть очень примитивное в этом смысле простое понимание экономических процессов. Есть платежный баланс. Платежный баланс сильно не исправился, а гривна сильно укрепилась... Он ищет ответ на этот вопрос. У него ответа на этот вопрос. Как бы ему внятно объяснить следующее. Смотрите, в начале года население перед выборами не верило в гривну, потому что это фактор нестабильности, все раскачивали... перед выборами. Поэтому гривня была слабее, чем должна была экономически быть. Я сейчас фантазирую.

Екатерина Рожкова: Ну, ты прав на самом деле, не только население, экспортеры тоже придерживали доллар в ожидании

Алексей Гончарук: Потом после выборов все рассказывали о том, что гривна сейчас бахнет, будет за 50 и все остальное. Поэтому что гривна сделала? Она сначала вернулась в то состояние, в котором она должна была быть экономически, а потом она начала еще сильно - потому что тренд люди увидели - парламент сильный, молодой - ничего себе нормально, гривна дальше укрепляется. Люди начали видеть, что страхи, которые были перед выборами, не подтверждаются, а наоборот. Новый сильный президент бла-бла-бла, уровень доверия беспрецедентный к власти, гривна продолжает укрепляться. У него нет этого ответа. Надо показывать и надо, чтобы эта история выглядела реалистично, честно. Потому что пока у нас не будет у президента в голове ответа на вопрос, у него будет пустое место там и к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций. А она попадает в голову только потому что у него есть туман на эту тему. Это первое.

Вторая история. Нам надо показать, что ресурсы стали дешевле. В моем представлении, извините, я полный профан в экономике, я юрист по образованию, но что я понимаю. Есть две экономические теории - монетарная там и кейнсианская. Ну, очень простые вещи. Первое ты идешь к удешевлению ресурсов или ты идешь то, чтобы печатать деньги и как бы там развивать экономику. Это так. Если ты идешь к удешевлению ресурсов, то твоя стратегия, чтобы инфляция снижалась, стоимость ресурсов снижалась, всё снижалось. И надо показать, что, вот смотрите, западные страны у них там и люди зарабатывают по 2% и депозиты и все остальное и на деньгах там спекулятивные заработки они несопоставимы.... поэтому экономика там растет, не падает

Часть 1.
Екатерина Рожкова говорит: "Давай откровенно тоже говорить, что такие вещи, как курс и инфляция, влияют на экономику... Может быть, хорошая идея знаешь в чем? Взять страну, похожую на нас. Ну, к примеру, есть сильный потенциал в армии...".

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб: "Аргентина?"

Рожкова: "Нет. Аргентина - как раз Данилишину по сценарию идти... Взять и посмотреть, как менялись экономики и как сейчас. Я не знаю... Австралия".

Часть 2.
Александра Бетлий: Приехал боинг с посылками с Черной пятницы. То есть люди покупают там. Они не покупают тут.

Екатерина Рожкова: Люди заказывают там в том числе. Но поверьте мне, не все же заказывают. О каком сегменте населения мы говорим? И сколько у нас людей живет на зарплату в 10 000 гривен, а не ниже. Они не заказывают там, поверьте. Они по Троещинскому рынку, эти люди.

Екатерина Рожкова: Сейчас еще будут бунтовать вкладчики банков.

Алексей Гончарук: Серьезно?

Екатерина Рожкова: Ну да. Ставки пойдут вниз. Леш, в следующем году, если приватизация включается нормально, и условно говоря, у нас такая ситутация, когда люди начинают внедрять ресурсы, чтобы что-то строить, у нас это будет продолжаться.

Давайте тогда искать, не искать, а задачу ставить... Условно там, если наша задача, кроме того, чтобы сельское хозяйство что-то производило, нам всегда надо привлекать тех, кто будет строить что-то. Ну, короче, понятно. На самом деле, мы когда были последний раз, мы все эти факторы назвали. И газ – населению хорошо. И зарплаты...

Екатерина Рожкова: Но я вам хочу сказать один немаловажный фактор, который в том числе повлиял на продажу сейчас и на курс. Если мы сейчас отложим в сторону валютных спекулянтов, то давайте внимательно посмотрим на экспортеров. Вы же понимаете прекрасно, что экспортеры (неразборчиво), и это больший фактор, они придерживали валюту. Они все ждали, что гривна будет падать. Это более сильный фактор, чем просто спекуляция населения.

Оксана Маркарова: У нас за прошлые две недели (неразборчиво) прошло только 250 миллионов. Все остальное вальнули наши прекрасные экспортеры.

Екатерина Рожкова: Так я тебе о чем и говорю.

Оксана Маркарова: Кернел, НАК...

Екатерина Рожкова: Они сидели и ждали, что гривна будет падать, и они зададут свою выручку и на этом заработают еще некий спекулятивный...

Оксана Маркарова: ТОП-10 продавцов валюты – это экспортеры.

Часть 3.
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