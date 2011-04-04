Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:00

omb написав: rollo это реалии жизни, отпустишь курс - производству суперски, но население беднее, укрепишь курс - все наоборот. это реалии жизни, отпустишь курс - производству суперски, но население беднее, укрепишь курс - все наоборот.

Просто нужно строить устойчивую к кризисам экономику, взяв за основу развитие:1. Сельского хозяйства. Спрос на еду будет всегда, более того будет только расти из-за увеличения кол-ва населения и Глобального потепления. К тому же, в Кризис горючка даже дешевле для посева и сбора.2. Добычу сырья и изготовление полуфабрикатов. В Кризис конечно встанут, но не на долго.3. Фриланса и самозанятых. Или людей с предпринимательской жилкой, которые тоже скучать долго не будут.4. Производство (машиностроение) для нужд юрлиц, муниципалитетов, государства. Или же производство локомотивов, вагонов, пассажирского, грузового транспорта, спецтехники. За счет госзакупок рабочим расслабляться не придется.Т. е. вот четыре прочных столпа непотопляемости украинской экономики, столпа работы и валюты в Кризис.Производство (авто, бытовой техники и пр.) для нужд населения - это слабое звено экономики.Во-первых, зачем изобретать велосипед, когда за рубежом все уже давным-давно улетели в космос.Во-вторых, чтобы все эти предприятия работали, им нужны тепличные условия - кредиты под сверхнизкий процент, желательно безвозвратные, драконовские пошлины на в 100 раз лучшие аналогичные импортные товары. Ну как тут не вспомнишь Васадзе с его недоланосами.И в-третьих. В Кризис все равно все это схлопнется, люди останутся без работы и денег. Ну кому в Кризис нужны авто или смартфоны? А так - это головняк зарубежных компаний и стран, которые их производят.