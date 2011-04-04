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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 961962963964>
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:44

flysoulfly https://tables.finance.ua/currency/cash/-/ua/usd/0 фильтры нужные поставте
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omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:00

  omb написав:rollo это реалии жизни, отпустишь курс - производству суперски, но население беднее, укрепишь курс - все наоборот.

Просто нужно строить устойчивую к кризисам экономику, взяв за основу развитие:
1. Сельского хозяйства. Спрос на еду будет всегда, более того будет только расти из-за увеличения кол-ва населения и Глобального потепления. К тому же, в Кризис горючка даже дешевле для посева и сбора.
2. Добычу сырья и изготовление полуфабрикатов. В Кризис конечно встанут, но не на долго.
3. Фриланса и самозанятых. Или людей с предпринимательской жилкой, которые тоже скучать долго не будут.
4. Производство (машиностроение) для нужд юрлиц, муниципалитетов, государства. Или же производство локомотивов, вагонов, пассажирского, грузового транспорта, спецтехники. За счет госзакупок рабочим расслабляться не придется.
Т. е. вот четыре прочных столпа непотопляемости украинской экономики, столпа работы и валюты в Кризис.

Производство (авто, бытовой техники и пр.) для нужд населения - это слабое звено экономики.
Во-первых, зачем изобретать велосипед, когда за рубежом все уже давным-давно улетели в космос.
Во-вторых, чтобы все эти предприятия работали, им нужны тепличные условия - кредиты под сверхнизкий процент, желательно безвозвратные, драконовские пошлины на в 100 раз лучшие аналогичные импортные товары. Ну как тут не вспомнишь Васадзе с его недоланосами.
И в-третьих. В Кризис все равно все это схлопнется, люди останутся без работы и денег. Ну кому в Кризис нужны авто или смартфоны? А так - это головняк зарубежных компаний и стран, которые их производят.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:15

  flysoulfly написав:Плиз, напомните сайтик: где удобно смотреть все курсы онлайн-продажи валют банками ?


колега форумчанин mustbe запиляв і підтримує цей ціннєйший ресурс
https://mustbe.ml/kurs/
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:52

  alex2013a90 написав:Что-то я не понимаю, квартира в Киеве у Рожковой 99,5 квадратов. Купила её за 220771 грн в 2009 году, тогда курс был 8 грн. 220771/8 = 27596$/99,5кв = 277$ за квадрат. Как так вышло? таких цен не было никогда в 2009 году. Или это село какое-то Киев на Житомирщине с одинаковым названием? :shock:

Банківський конфіскат (заставне майно) майже завжди продається по нижцій ціні. А працюючи в цій структурі (не рядовим клерком) ви б мали інсайд та аукціон під вас 8)
https://www.oschadbank.ua/ua/mortgag
http://zalog.aval.ua/
https://bankchart.com.ua/zastavne_mayno ... _konfiskat
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:12

Finance.ua посилаючись на сайт НБУ дав цікаву стату :arrow: https://news.finance.ua/ru/news/-/47433 ... dannye-nbu
Обсяг гривневих депозитів в українських банках за червень збільшився в порівнянні з травнем на 4% – до 699,1 мільярда гривень, валютних (у доларовому еквіваленті) – зменшився на 1,4%, до 17,3 мільярда доларів.
На депозитах більше 17 ярдів в валюті. Який середній відсоток для своїх громадян :evil: Під який відсоток/зобов'язання залучають валюту ззовні :twisted:
А зробити оптимальний % для своїх громадян (наприклад під довгі з певним мінімумом) слабо, чи кукловоди не дозволяють 8) Д***ли, б***дь.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:32

  greenozon написав:
  flysoulfly написав:Плиз, напомните сайтик: где удобно смотреть все курсы онлайн-продажи валют банками ?

колега форумчанин mustbe запиляв і підтримує цей ціннєйший ресурс
https://mustbe.ml/kurs/
Ага! вот это оно!
спасибо,
...а то потерял его.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:39

  ТИХИЙ написав:Finance.ua посилаючись на сайт НБУ дав цікаву стату :arrow: https://news.finance.ua/ru/news/-/47433 ... dannye-nbu
Обсяг гривневих депозитів в українських банках за червень збільшився в порівнянні з травнем на 4% – до 699,1 мільярда гривень, валютних (у доларовому еквіваленті) – зменшився на 1,4%, до 17,3 мільярда доларів.
На депозитах більше 17 ярдів в валюті. Який середній відсоток для своїх громадян :evil: Під який відсоток/зобов'язання залучають валюту ззовні :twisted:
А зробити оптимальний % для своїх громадян (наприклад під довгі з певним мінімумом) слабо, чи кукловоди не дозволяють 8) Д***ли, б***дь.

Несут, значит жлобство не победить.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  ruvex написав:Несут, значит жлобство не победить.

Типа есть большой список альтернатив, а люди уперлись и несут только в банки.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:53

  vitaliy_berdinskikh написав:Типа есть большой список альтернатив, а люди уперлись и несут только в банки.

Лежит на струнах пыль
Ржавеет под окном
Разбитый телевизор
Ты сгладил все углы
И жизнь твоя сплошной
Проклятый компромисс
Ни вверх, ни вниз
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:56

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ruvex написав:Несут, значит жлобство не победить.

Типа есть большой список альтернатив, а люди уперлись и несут только в банки.

вот именно!
и это как магазинчик "на районе" - зачем ему для "местных" опускать цены до уровня сетевых супермаркетов-дискаунтеров

  ruvex написав:... пыль
...Ржавеет

телевизор
сгладил все углы
И жизнь...

Проклятый...
......вниз

No Future © (Sex Pistols)
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 10 лип, 2020 23:15, всього редагувалось 1 раз.
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