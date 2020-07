Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:05

В странах с более развитой экономикой есть надежные проверенные альтернативы типа, к примеру фондов или маклерских платформ.



У нас форексом так пересрали идею торговли на бирже что даже если что-то появится оно будет долно иметь ореол скама и идти туда будут только любители быстрых денег и халявы. Фондов своих украинских кот наплакал и они всё ещё не пользуются доверием. А влазить в зарубежные - это решение далеко не для каждого, тем более в нашей традиционно ландан-из-зе-кепитал стране.

