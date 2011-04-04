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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 961962963964
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:03

  flysoulfly написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  ruvex написав:Несут, значит жлобство не победить.

Типа есть большой список альтернатив, а люди уперлись и несут только в банки.

вот именно!
и это как магазинчик "на районе" - зачем ему для "местных" опускать цены до уровня сетевых супермаркетов-дискаунтеров

Инстинкт самосохранения - реальный косяк или переоценка своих возможностей?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:05

Re: Байки про банки і не тільки....

В странах с более развитой экономикой есть надежные проверенные альтернативы типа, к примеру фондов или маклерских платформ.

У нас форексом так пересрали идею торговли на бирже что даже если что-то появится оно будет долно иметь ореол скама и идти туда будут только любители быстрых денег и халявы. Фондов своих украинских кот наплакал и они всё ещё не пользуются доверием. А влазить в зарубежные - это решение далеко не для каждого, тем более в нашей традиционно ландан-из-зе-кепитал стране.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:19

Re: Байки про банки і не тільки....

Депозитные вложения перестают быть средством, даже при отсутствии альтернатив.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:25

  ruvex написав:Депозитные вложения перестают быть средством, даже при отсутствии альтернатив.

Ну да, купить валюту и напихать её в матрац конечно же выгодней чем держать деньги в банке с хоть каким-то процентом.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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