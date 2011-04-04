flysoulfly написав:
вот именно!
и это как магазинчик "на районе" - зачем ему для "местных" опускать цены до уровня сетевых супермаркетов-дискаунтеров
Инстинкт самосохранения - реальный косяк или переоценка своих возможностей?
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:03
Инстинкт самосохранения - реальный косяк или переоценка своих возможностей?
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:05
Re: Байки про банки і не тільки....
В странах с более развитой экономикой есть надежные проверенные альтернативы типа, к примеру фондов или маклерских платформ.
У нас форексом так пересрали идею торговли на бирже что даже если что-то появится оно будет долно иметь ореол скама и идти туда будут только любители быстрых денег и халявы. Фондов своих украинских кот наплакал и они всё ещё не пользуются доверием. А влазить в зарубежные - это решение далеко не для каждого, тем более в нашей традиционно ландан-из-зе-кепитал стране.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:19
Re: Байки про банки і не тільки....
Депозитные вложения перестают быть средством, даже при отсутствии альтернатив.
Black Jack - White Business
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:25
Ну да, купить валюту и напихать её в матрац конечно же выгодней чем держать деньги в банке с хоть каким-то процентом.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:54
Зачем конструировать крайности? Бесспорно это не выгодно, но текущее состояние в том числе финансового сектора непредсказуемо.
Black Jack - White Business
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:59
Пару процентов годовых минус налоги не компенсируют риск "нелетающих самолётов", и прочих мораториев.
Кто-то думает, что у нас, например, "кипрский сценарий" невозможен? Там тоже так думали
А ввести какие-нибудь "кролячие лимиты" и доп.условия - так это вообще классика
Если ещё под 10-12% годовых без налогов - ещё можно было задумываться, то под 1-3% годовых, облагаемых "налогами для терпил", - "шо тут думать?"
Украина - богатая страна!
Додано: Суб 11 лип, 2020 00:12
Неконституционность Фонда гарантирования.
Настораживает подобный спиритизм и чернокнижие.
Black Jack - White Business
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