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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:01
Очень интересный. Для специалистов по психологии.
Навіть поява поховальних атрибутів біля оселі екс-голови НБУ – це тиск, але це не політичний тиск, оскільки ці поховальні вінки прийшли не від політиків, або членів чинної виконавчої влади.
Прям Киселев с Соловьевым вздрогнули, вдруг это их конкурент по профилю дешёвой пропаганды.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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