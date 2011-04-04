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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:01
Очень интересный. Для специалистов по психологии.
Навіть поява поховальних атрибутів біля оселі екс-голови НБУ – це тиск, але це не політичний тиск, оскільки ці поховальні вінки прийшли не від політиків, або членів чинної виконавчої влади.
Прям Киселев с Соловьевым вздрогнули, вдруг это их конкурент по профилю дешёвой пропаганды.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 11 лип, 2020 19:32
Вкладчик1234 написав:
Кто-то думает, что у нас, например, "кипрский сценарий" невозможен?
есть позитив: "кипрского сценария" точно не будет до осенних выборов,
...если до того времени власть еще останется у нынешних
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flysoulfly
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Додано: Суб 11 лип, 2020 19:50
vitaliy_berdinskikh странное заявление, понятное дело, что нбушные руководители всегда под давлением, як диты
Кешбечные карты!
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omb
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