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Ratatui написав:Вот тут как раз есть выбор. Заменой матрасу чудесно послужит 3х литровая банка под грушей. Судья Чаус может это подтвердить когда вернётся из Молдавии.
Прошлый век, как и все эти престарелые судьи.
Новое поколение покупает дешевый домик или дачу, устраивает там ремонт, заливает бетоном пол, а в бетон кладет золото в майонезных баночках. Для борьбы с металоискателями рекомендуется рассыпать в бетон кулек с болтами.
Если что то это не моя идея
в хорошем искателе присутствуют настройки глубины и цветмета
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Вкладчик1234 написав:Пару процентов годовых минус налоги не компенсируют риск "нелетающих самолётов", и прочих мораториев. Кто-то думает, что у нас, например, "кипрский сценарий" невозможен? Там тоже так думали
А ввести какие-нибудь "кролячие лимиты" и доп.условия - так это вообще классика
Если ещё под 10-12% годовых без налогов - ещё можно было задумываться, то под 1-3% годовых, облагаемых "налогами для терпил", - "шо тут думать?"
Неконституционность Фонда гарантирования. Настораживает подобный спиритизм и чернокнижие.