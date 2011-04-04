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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 962963964965
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:01

Очень интересный. Для специалистов по психологии.

Навіть поява поховальних атрибутів біля оселі екс-голови НБУ – це тиск, але це не політичний тиск, оскільки ці поховальні вінки прийшли не від політиків, або членів чинної виконавчої влади.

Прям Киселев с Соловьевым вздрогнули, вдруг это их конкурент по профилю дешёвой пропаганды.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:32

  Вкладчик1234 написав:Кто-то думает, что у нас, например, "кипрский сценарий" невозможен?
есть позитив: "кипрского сценария" точно не будет до осенних выборов,
...если до того времени власть еще останется у нынешних
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:50

vitaliy_berdinskikh странное заявление, понятное дело, что нбушные руководители всегда под давлением, як диты
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 23:44

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Ratatui написав:Вот тут как раз есть выбор. Заменой матрасу чудесно послужит 3х литровая банка под грушей. Судья Чаус может это подтвердить когда вернётся из Молдавии.

Прошлый век, как и все эти престарелые судьи.

Новое поколение покупает дешевый домик или дачу, устраивает там ремонт, заливает бетоном пол, а в бетон кладет золото в майонезных баночках. Для борьбы с металоискателями рекомендуется рассыпать в бетон кулек с болтами.

Если что то это не моя идея :mrgreen:
в хорошем искателе присутствуют настройки глубины и цветмета
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 00:40

  ruvex написав:
  Вкладчик1234 написав:Пару процентов годовых минус налоги не компенсируют риск "нелетающих самолётов", и прочих мораториев.
Кто-то думает, что у нас, например, "кипрский сценарий" невозможен? Там тоже так думали :)

А ввести какие-нибудь "кролячие лимиты" и доп.условия - так это вообще классика

Если ещё под 10-12% годовых без налогов - ещё можно было задумываться, то под 1-3% годовых, облагаемых "налогами для терпил", - "шо тут думать?"


Неконституционность Фонда гарантирования.
Настораживает подобный спиритизм и чернокнижие.


признание неконституционности законоа о Системе гарантированя https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17

возвращает действие староего о Фонде гарантирования
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2740-14#Text

... ничего особо критического для рядового оленя в этом не будет
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