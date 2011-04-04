Додано: Нед 12 лип, 2020 10:56

У меня давно родилась идея, хочу ее реализовать с общей помощью.

Суть в том, чтобы составить перечень интересных текущих и карточных счетов с повышенным процентом по разным банкам.

Ну, типа того, что периодически постят сюда с Минфина по депозитам.

А может, это уже где-то реализовано? Не видел.



На 12.07.20:

0. Форвард - 15% (на сумму до 15к включительно), все, что выше - 10%, с 15.07(?) будет 9%

1. Спортбанк - 12% - с 17.07. будет 2%

2. О.банк - 12% на минимальный остаток, 6% на остальное

3. Глобус - 11% - с 20.07. будет 9%, но 0,2% комиссии за снятие

4. Виртуальная VISA Конкорд - 10% - с 15.07. будет 8%

5. "Ощадный" Альфа-банк - 9%

6. "Вильный" ПУМБ - 7%



Просьба добавлять, поправлять, уточнять.

Депозиты под текущие ставки неинтересны. По мере окончания гривне одна дорога - на текущие, с возможностью быстрой конвертации через онлайн-обмен.