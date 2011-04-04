Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Ratatui написав:Вот тут как раз есть выбор. Заменой матрасу чудесно послужит 3х литровая банка под грушей. Судья Чаус может это подтвердить когда вернётся из Молдавии.
Прошлый век, как и все эти престарелые судьи.
Новое поколение покупает дешевый домик или дачу, устраивает там ремонт, заливает бетоном пол, а в бетон кладет золото в майонезных баночках. Для борьбы с металоискателями рекомендуется рассыпать в бетон кулек с болтами.
Если что то это не моя идея
в хорошем искателе присутствуют настройки глубины и цветмета
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Вкладчик1234 написав:Пару процентов годовых минус налоги не компенсируют риск "нелетающих самолётов", и прочих мораториев. Кто-то думает, что у нас, например, "кипрский сценарий" невозможен? Там тоже так думали
А ввести какие-нибудь "кролячие лимиты" и доп.условия - так это вообще классика
Если ещё под 10-12% годовых без налогов - ещё можно было задумываться, то под 1-3% годовых, облагаемых "налогами для терпил", - "шо тут думать?"
Неконституционность Фонда гарантирования. Настораживает подобный спиритизм и чернокнижие.
У меня давно родилась идея, хочу ее реализовать с общей помощью. Суть в том, чтобы составить перечень интересных текущих и карточных счетов с повышенным процентом по разным банкам. Ну, типа того, что периодически постят сюда с Минфина по депозитам. А может, это уже где-то реализовано? Не видел.
На 12.07.20: 0. Форвард - 15% (на сумму до 15к включительно), все, что выше - 10%, с 15.07(?) будет 9% 1. Спортбанк - 12% - с 17.07. будет 2% 2. О.банк - 12% на минимальный остаток, 6% на остальное 3. Глобус - 11% - с 20.07. будет 9%, но 0,2% комиссии за снятие 4. Виртуальная VISA Конкорд - 10% - с 15.07. будет 8% 5. "Ощадный" Альфа-банк - 9% 6. "Вильный" ПУМБ - 7%
Просьба добавлять, поправлять, уточнять. Депозиты под текущие ставки неинтересны. По мере окончания гривне одна дорога - на текущие, с возможностью быстрой конвертации через онлайн-обмен.
Искатель написав:У меня давно родилась идея, хочу ее реализовать с общей помощью. Суть в том, чтобы составить перечень интересных текущих и карточных счетов с повышенным процентом по разным банкам. Ну, типа того, что периодически постят сюда с Минфина по депозитам. А может, это уже где-то реализовано? Не видел.
На 12.07.20: 0. Форвард - 15% (на сумму до 15к включительно), все, что выше - 10%, с 15.07(?) будет 9% 1. Спортбанк - 12% - с 17.07. будет 2% 2. О.банк - 12% на минимальный остаток, 6% на остальное 3. Глобус - 11% - с 20.07. будет 9%, но 0,2% комиссии за снятие 4. Виртуальная VISA Конкорд - 10% - с 15.07. будет 8% 5. "Ощадный" Альфа-банк - 9% 6. "Вильный" ПУМБ - 7%
Просьба добавлять, поправлять, уточнять. Депозиты под текущие ставки неинтересны. По мере окончания гривне одна дорога - на текущие, с возможностью быстрой конвертации через онлайн-обмен.
7. Моно "детская" 10% на остаток. 8. Приват "универсальная" - 7% бонусами на свои - актуально для тех кто имеет где потратить бонус+
Искатель написав:У меня давно родилась идея, хочу ее реализовать с общей помощью. Суть в том, чтобы составить перечень интересных текущих и карточных счетов с повышенным процентом по разным банкам. Ну, типа того, что периодически постят сюда с Минфина по депозитам. А может, это уже где-то реализовано? Не видел.
На 12.07.20: 0. Форвард - 15% (на сумму до 15к включительно), все, что выше - 10%, с 15.07(?) будет 9% 1. Спортбанк - 12% - с 17.07. будет 2% 2. О.банк - 12% на минимальный остаток, 6% на остальное 3. Глобус - 11% - с 20.07. будет 9%, но 0,2% комиссии за снятие 4. Виртуальная VISA Конкорд - 10% - с 15.07. будет 8% 5. "Ощадный" Альфа-банк - 9% 6. "Вильный" ПУМБ - 7%
Просьба добавлять, поправлять, уточнять. Депозиты под текущие ставки неинтересны. По мере окончания гривне одна дорога - на текущие, с возможностью быстрой конвертации через онлайн-обмен.
7. Моно "детская" 10% на остаток. 8. Приват "универсальная" - 7% бонусами на свои - актуально для тех кто имеет где потратить бонус+
Насчет Привата - согласен с Vorlon. А вот с детской - вопрос: кто-то пробовал загонять на детскую карту суммы выше 10к?