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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 963964965966
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 11:53

  Искатель написав:
  ol_zy написав:
  Искатель написав:У меня давно родилась идея, хочу ее реализовать с общей помощью.
Суть в том, чтобы составить перечень интересных текущих и карточных счетов с повышенным процентом по разным банкам.
Ну, типа того, что периодически постят сюда с Минфина по депозитам.
А может, это уже где-то реализовано? Не видел.

На 12.07.20:
0. Форвард - 15% (на сумму до 15к включительно), все, что выше - 10%, с 15.07(?) будет 9%
1. Спортбанк - 12% - с 17.07. будет 2%
2. О.банк - 12% на минимальный остаток, 6% на остальное
3. Глобус - 11% - с 20.07. будет 9%, но 0,2% комиссии за снятие
4. Виртуальная VISA Конкорд - 10% - с 15.07. будет 8%
5. "Ощадный" Альфа-банк - 9%
6. "Вильный" ПУМБ - 7%

Просьба добавлять, поправлять, уточнять.
Депозиты под текущие ставки неинтересны. По мере окончания гривне одна дорога - на текущие, с возможностью быстрой конвертации через онлайн-обмен.

7. Моно "детская" 10% на остаток.
8. Приват "универсальная" - 7% бонусами на свои - актуально для тех кто имеет где потратить бонус+

Насчет Привата - согласен с Vorlon.
А вот с детской - вопрос: кто-то пробовал загонять на детскую карту суммы выше 10к?

40К загнал в пт, в пн буду вытаскивать. Загнать точно можно - вопросов не возникло. Пару К выбирал тоже без проблем.
Востаннє редагувалось ol_zy в Нед 12 лип, 2020 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 11:53

  Искатель написав:На 12.07.20:
0. Форвард - 15% (на сумму до 15к включительно), все, что выше - 10%, с 15.07(?) будет 9%
1. Спортбанк - 12% - с 17.07. будет 2%
2. О.банк - 12% на минимальный остаток, 6% на остальное
3. Глобус - 11% - с 20.07. будет 9%, но 0,2% комиссии за снятие
4. Виртуальная VISA Конкорд - 10% - с 15.07. будет 8%
5. "Ощадный" Альфа-банк - 9%
6. "Вильный" ПУМБ - 7%

Просьба добавлять, поправлять, уточнять.
Депозиты под текущие ставки неинтересны. По мере окончания гривне одна дорога - на текущие, с возможностью быстрой конвертации через онлайн-обмен.

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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 11:55

  Vorlon написав:
  ol_zy написав:Моно "детская" 10% на остаток.

Простите, а чем отличается детская от взрослой с таким же %? Зачем её выделять отдельно?

В моно ветке обсуждали ведь. Много Вам на белую капнет, если по черной минус? И капает на счет кэшбека вроде (с выводом от 100грн), а тут сразу на основной счет.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 11:58

  ol_zy написав:Много Вам на белую капнет, если по черной минус?

Тю! А Банка вместе с белой зачем?

Держать на карте ребёнка, если она используется ребёнком, кучу денег не считаю разумным.
Востаннє редагувалось Vorlon в Нед 12 лип, 2020 12:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 11:58

  Искатель написав:Насчет Привата - согласен с Vorlon.
А вот с детской - вопрос: кто-то пробовал загонять на детскую карту суммы выше 10к?

Не соглашусь. Совершенно случайно оказалось, что эти фантики для меня ликвидны как и сам процент, про который я давным давно забыл и он случайно капнул, когда на уни свои пару выходных пролежали. Я потому и написал для кого это может быть актуально.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 12:01

ol_zy
Не соглашайтесь, но рейтинг фантиков здесь никого не волнует :!:

P.S. Вы ещё МФО различные вспомните - вдруг кого-то интересует? :twisted:
Востаннє редагувалось Vorlon в Нед 12 лип, 2020 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 12:03

  Vorlon написав:
  ol_zy написав:Моно "детская" 10% на остаток.

Простите, а чем отличается детская от взрослой с таким же %? Зачем её выделять отдельно?

viewtopic.php?p=5009410#p5009410
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  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 12:06

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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 12:10

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliian написав:
  Yuri_61 написав:Какой дурак при этом понесёт свои сбережения? Надо 100% тела вклада + все проценты чтоб государство гарантировало.
у вас сегодня перевозбуждение. В фонд банки отчисляют определенный % от депозитов, если увеличить размер гарантирования то вырастет и этот %, значит снизиться доходность депозитов, и какой дурак понесет гривну в банк под -10% даже при условии 100% гарантий?

Как по мне, хороший наброс;)
И вроде бы уже не первый – на выходных скучно, надо дрожжи подкинуть?

Мне тут ставили на вид, что деполюди смотрят шире, чем в шорах своих депозитов, но такие фразы говорят, что многие таки нет – это не только Ваша точка зрения.
А кому нужны Выши сбережения? Они нужны банкам, чтобы зарабатывать деньги. Банки не для того, чтобы дать Вам 20% на грн и еще 20% кешбека.
Если берем классическую схему – взял депозит – выдал кредит. Какие ставки для юриков – я вот уже 16% слышал – и это не самому хорошему заемщику. Если Вы сейчас начнете рассказывать по 40% и выше по картам для физлиц – то это доход крупных банков, у которых такие клиенты есть – это не ниша мелких банков. Приват тот же, Альфа, Моно etc.

Т.е. Вы хотите делать рисковые вложения – в банках, которые дают манящий %, но чтобы Вам прогарантировали – а сколько дети хотят...
В лидерах по ставкам банки названия которых я вижу только в перечне банков Украины. И такие вкусные % – рискну выше фонда. Если чо, фонд гарантирования вывезет. Это компиляция сообщений с форума
Если чо – не вывезет – при гипотетическом падении Привата фонд гарантирования закончится сразу. И владельцых непонятных банков, которые или выводят деньги себе, или строят пирамиду – они ни при чем, опять будет виноват очередной глава НБУ

Так не бывает – или доходность, или безрисковость.
Лично я не согласен вообще с идеей, что на сбережениях можно много зарабатывать. Зарабатывать надо продолжать там, где ты эти сбережения скопил. Если высокая зп – продолжай повышать свой проф уровень. Если бизнес – развивай его.
А если в наследство или украдено – извини, или растягивай расходы, или шикани по полной – много ты не заработаешь. Функция вкладов в банки – это сохранить деньги в первую очередь – и % тут не так важен. На Западе скоро отрицательный % будет – и все равно будут депо.
Как-то так 8)
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