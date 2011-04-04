Додано: Нед 12 лип, 2020 12:10

vitaliian написав: Yuri_61 написав: Какой дурак при этом понесёт свои сбережения? Надо 100% тела вклада + все проценты чтоб государство гарантировало. Какой дурак при этом понесёт свои сбережения? Надо 100% тела вклада + все проценты чтоб государство гарантировало. у вас сегодня перевозбуждение. В фонд банки отчисляют определенный % от депозитов, если увеличить размер гарантирования то вырастет и этот %, значит снизиться доходность депозитов, и какой дурак понесет гривну в банк под -10% даже при условии 100% гарантий? у вас сегодня перевозбуждение. В фонд банки отчисляют определенный % от депозитов, если увеличить размер гарантирования то вырастет и этот %, значит снизиться доходность депозитов, и какой дурак понесет гривну в банк под -10% даже при условии 100% гарантий?

Как по мне, хороший наброс;)И вроде бы уже не первый – на выходных скучно, надо дрожжи подкинуть?Мне тут ставили на вид, что деполюди смотрят шире, чем в шорах своих депозитов, но такие фразы говорят, что многие таки нет – это не только Ваша точка зрения.А кому нужны Выши сбережения? Они нужны банкам, чтобы зарабатывать деньги. Банки не для того, чтобы дать Вам 20% на грн и еще 20% кешбека.Если берем классическую схему – взял депозит – выдал кредит. Какие ставки для юриков – я вот уже 16% слышал – и это не самому хорошему заемщику. Если Вы сейчас начнете рассказывать по 40% и выше по картам для физлиц – то это доход крупных банков, у которых такие клиенты есть – это не ниша мелких банков. Приват тот же, Альфа, Моно etc.Т.е. Вы хотите делать рисковые вложения – в банках, которые дают манящий %, но чтобы Вам прогарантировали – а сколько дети хотят...В лидерах по ставкам банки названия которых я вижу только в перечне банков Украины. И такие вкусные % – рискну выше фонда. Если чо, фонд гарантирования вывезет. Это компиляция сообщений с форумаЕсли чо – не вывезет – при гипотетическом падении Привата фонд гарантирования закончится сразу. И владельцых непонятных банков, которые или выводят деньги себе, или строят пирамиду – они ни при чем, опять будет виноват очередной глава НБУТак не бывает – или доходность, или безрисковость.Лично я не согласен вообще с идеей, что на сбережениях можно много зарабатывать. Зарабатывать надо продолжать там, где ты эти сбережения скопил. Если высокая зп – продолжай повышать свой проф уровень. Если бизнес – развивай его.А если в наследство или украдено – извини, или растягивай расходы, или шикани по полной – много ты не заработаешь. Функция вкладов в банки – это сохранить деньги в первую очередь – и % тут не так важен. На Западе скоро отрицательный % будет – и все равно будут депо.Как-то так