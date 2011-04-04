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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 12 лип, 2020 11:53
Искатель написав: ol_zy написав: Искатель написав:
У меня давно родилась идея, хочу ее реализовать с общей помощью.
Суть в том, чтобы составить перечень интересных текущих и карточных счетов с повышенным процентом по разным банкам.
Ну, типа того, что периодически постят сюда с Минфина по депозитам.
А может, это уже где-то реализовано? Не видел.
На 12.07.20:
0. Форвард - 15% (на сумму до 15к включительно), все, что выше - 10%, с 15.07(?) будет 9%
1. Спортбанк - 12% - с 17.07. будет 2%
2. О.банк - 12% на минимальный остаток, 6% на остальное
3. Глобус - 11% - с 20.07. будет 9%, но 0,2% комиссии за снятие
4. Виртуальная VISA Конкорд - 10% - с 15.07. будет 8%
5. "Ощадный" Альфа-банк - 9%
6. "Вильный" ПУМБ - 7%
Просьба добавлять, поправлять, уточнять.
Депозиты под текущие ставки неинтересны. По мере окончания гривне одна дорога - на текущие, с возможностью быстрой конвертации через онлайн-обмен.
7. Моно "детская" 10% на остаток.
8. Приват "универсальная" - 7% бонусами на свои - актуально для тех кто имеет где потратить бонус+
Насчет Привата - согласен с Vorlon.
А вот с детской - вопрос: кто-то пробовал загонять на детскую карту суммы выше 10к?
40К загнал в пт, в пн буду вытаскивать. Загнать точно можно - вопросов не возникло. Пару К выбирал тоже без проблем.
Востаннє редагувалось ol_zy
в Нед 12 лип, 2020 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 11:53
Искатель написав:
На 12.07.20:
0. Форвард - 15% (на сумму до 15к включительно), все, что выше - 10%, с 15.07(?) будет 9%
1. Спортбанк - 12% - с 17.07. будет 2%
2. О.банк - 12% на минимальный остаток, 6% на остальное
3. Глобус - 11% - с 20.07. будет 9%, но 0,2% комиссии за снятие
4. Виртуальная VISA Конкорд - 10% - с 15.07. будет 8%
5. "Ощадный" Альфа-банк - 9%
6. "Вильный" ПУМБ - 7%
Просьба добавлять, поправлять, уточнять.
Депозиты под текущие ставки неинтересны. По мере окончания гривне одна дорога - на текущие, с возможностью быстрой конвертации через онлайн-обмен.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 11:55
Vorlon написав: ol_zy написав:
Моно "детская" 10% на остаток.
Простите, а чем отличается детская от взрослой с таким же %? Зачем её выделять отдельно?
В моно ветке обсуждали ведь. Много Вам на белую капнет, если по черной минус? И капает на счет кэшбека вроде (с выводом от 100грн), а тут сразу на основной счет.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 11:58
ol_zy написав:
Много Вам на белую капнет, если по черной минус?
Тю! А Банка вместе с белой зачем?
Держать на карте ребёнка, если она используется ребёнком, кучу денег не считаю разумным.
Востаннє редагувалось Vorlon
в Нед 12 лип, 2020 12:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 11:58
Искатель написав:
Насчет Привата - согласен с Vorlon.
А вот с детской - вопрос: кто-то пробовал загонять на детскую карту суммы выше 10к?
Не соглашусь. Совершенно случайно оказалось, что эти фантики для меня ликвидны как и сам процент, про который я давным давно забыл и он случайно капнул, когда на уни свои пару выходных пролежали. Я потому и написал для кого это может быть актуально.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 12:01
ol_zy
Не соглашайтесь, но рейтинг фантиков здесь никого не волнует
P.S. Вы ещё МФО различные вспомните - вдруг кого-то интересует?
Востаннє редагувалось Vorlon
в Нед 12 лип, 2020 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 12:03
viewtopic.php?p=5009410#p5009410
Vorlon написав: ol_zy написав:
Моно "детская" 10% на остаток.
Простите, а чем отличается детская от взрослой с таким же %? Зачем её выделять отдельно?
+50 грн
- 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
- https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
- http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
- https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
- https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
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Додано: Нед 12 лип, 2020 12:06
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Додано: Нед 12 лип, 2020 12:10
vitaliian написав: Yuri_61 написав:
Какой дурак при этом понесёт свои сбережения? Надо 100% тела вклада + все проценты чтоб государство гарантировало.
у вас сегодня перевозбуждение. В фонд банки отчисляют определенный % от депозитов, если увеличить размер гарантирования то вырастет и этот %, значит снизиться доходность депозитов, и какой дурак понесет гривну в банк под -10% даже при условии 100% гарантий?
Как по мне, хороший наброс;)
И вроде бы уже не первый – на выходных скучно, надо дрожжи подкинуть?
Мне тут ставили на вид, что деполюди смотрят шире, чем в шорах своих депозитов, но такие фразы говорят, что многие таки нет – это не только Ваша точка зрения.
А кому нужны Выши сбережения? Они нужны банкам, чтобы зарабатывать деньги. Банки не для того, чтобы дать Вам 20% на грн и еще 20% кешбека.
Если берем классическую схему – взял депозит – выдал кредит. Какие ставки для юриков – я вот уже 16% слышал – и это не самому хорошему заемщику. Если Вы сейчас начнете рассказывать по 40% и выше по картам для физлиц – то это доход крупных банков, у которых такие клиенты есть – это не ниша мелких банков. Приват тот же, Альфа, Моно etc.
Т.е. Вы хотите делать рисковые вложения – в банках, которые дают манящий %, но чтобы Вам прогарантировали – а сколько дети хотят...
В лидерах по ставкам банки названия которых я вижу только в перечне банков Украины. И такие вкусные % – рискну выше фонда. Если чо, фонд гарантирования вывезет. Это компиляция сообщений с форума
Если чо – не вывезет – при гипотетическом падении Привата фонд гарантирования закончится сразу. И владельцых непонятных банков, которые или выводят деньги себе, или строят пирамиду – они ни при чем, опять будет виноват очередной глава НБУ
Так не бывает – или доходность, или безрисковость.
Лично я не согласен вообще с идеей, что на сбережениях можно много зарабатывать. Зарабатывать надо продолжать там, где ты эти сбережения скопил. Если высокая зп – продолжай повышать свой проф уровень. Если бизнес – развивай его.
А если в наследство или украдено – извини, или растягивай расходы, или шикани по полной – много ты не заработаешь. Функция вкладов в банки – это сохранить деньги в первую очередь – и % тут не так важен. На Западе скоро отрицательный % будет – и все равно будут депо.
Как-то так
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