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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 964965966967
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 12:22

  Faceless написав:Нет, в моно капает на основной счёт

Может быть - в этом был не уверен, а проверить не могу т.к. черная всегда в минусе.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 12:36

  Vorlon написав:ol_zy
Не соглашайтесь, но рейтинг фантиков здесь никого не волнует :!:

P.S. Вы ещё МФО различные вспомните - вдруг кого-то интересует? :twisted:

Странно, но фантики от Укрэксима почему-то активно обсуждаются, хотя я в них особого смысла не вижу, наверное, там тоже МФО надо вам предложить, если они вас так интересуют..
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:19

  Faceless написав:
Искатель написав:У меня давно родилась идея, хочу ее реализовать с общей помощью.
Суть в том, чтобы составить перечень интересных текущих и карточных счетов с повышенным процентом по разным банкам.
Ну, типа того, что периодически постят сюда с Минфина по депозитам.
А может, это уже где-то реализовано? Не видел.

На 12.07.20:
0. Форвард - 15% (на сумму до 15к включительно), все, что выше - 10%, с 15.07(?) будет 9%
1. Спортбанк - 12% - с 17.07. будет 2%
2. О.банк - 12% на минимальный остаток, 6% на остальное
3. Глобус - 11% - с 20.07. будет 9%, но 0,2% комиссии за снятие
4. Виртуальная VISA Конкорд - 10% - с 15.07. будет 8%
5. "Ощадный" Альфа-банк - 9%
6. "Вильный" ПУМБ - 7%

Просьба добавлять, поправлять, уточнять.
Депозиты под текущие ставки неинтересны. По мере окончания гривне одна дорога - на текущие, с возможностью быстрой конвертации через онлайн-обмен.
Ощадник в Альфе вроде 8%, 9% - дохсейф на Блеке

Нет, таки 9%. Пару месяцев назад они снизили с 10 до 8% по давно открытому, а вот по новому - 9%, пришлось экстренно открыть новый "Ощадный", а старый закрыть.
Дохсейфы не рассматривал, вообще, считаю их неудобными по многим показателям.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:20

  vollena71 написав:
  Искатель написав:На 12.07.20:
0. Форвард - 15% (на сумму до 15к включительно), все, что выше - 10%, с 15.07(?) будет 9%
1. Спортбанк - 12% - с 17.07. будет 2%
2. О.банк - 12% на минимальный остаток, 6% на остальное
3. Глобус - 11% - с 20.07. будет 9%, но 0,2% комиссии за снятие
4. Виртуальная VISA Конкорд - 10% - с 15.07. будет 8%
5. "Ощадный" Альфа-банк - 9%
6. "Вильный" ПУМБ - 7%

Просьба добавлять, поправлять, уточнять.
Депозиты под текущие ставки неинтересны. По мере окончания гривне одна дорога - на текущие, с возможностью быстрой конвертации через онлайн-обмен.

Мобільні заощадження к любой карте Ощадбанк 9%

Да? Спасибо большое. Соберу все ответы-комментарии, потом сведу все воедино.

Я уже больше года как ушел с Ощада. А как там, ввод-вывод с карты-на карту - без комиссии? Или только на мелкие суммы?
Искатель
 
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