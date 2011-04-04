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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 12 лип, 2020 12:22
Faceless написав:
Нет, в моно капает на основной счёт
Может быть - в этом был не уверен, а проверить не могу т.к. черная всегда в минусе.
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ol_zy
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Додано: Нед 12 лип, 2020 13:19
Faceless написав:
Искатель написав:У меня давно родилась идея, хочу ее реализовать с общей помощью.
Суть в том, чтобы составить перечень интересных текущих и карточных счетов с повышенным процентом по разным банкам.
Ну, типа того, что периодически постят сюда с Минфина по депозитам.
А может, это уже где-то реализовано? Не видел.
На 12.07.20:
0. Форвард - 15% (на сумму до 15к включительно), все, что выше - 10%, с 15.07(?) будет 9%
1. Спортбанк - 12% - с 17.07. будет 2%
2. О.банк - 12% на минимальный остаток, 6% на остальное
3. Глобус - 11% - с 20.07. будет 9%, но 0,2% комиссии за снятие
4. Виртуальная VISA Конкорд - 10% - с 15.07. будет 8%
5. "Ощадный" Альфа-банк - 9%
6. "Вильный" ПУМБ - 7%
Просьба добавлять, поправлять, уточнять.
Депозиты под текущие ставки неинтересны. По мере окончания гривне одна дорога - на текущие, с возможностью быстрой конвертации через онлайн-обмен.
Ощадник в Альфе вроде 8%, 9% - дохсейф на Блеке
Нет, таки 9%. Пару месяцев назад они снизили с 10 до 8% по давно открытому, а вот по новому - 9%, пришлось экстренно открыть новый "Ощадный", а старый закрыть.
Дохсейфы не рассматривал, вообще, считаю их неудобными по многим показателям.
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Искатель
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Додано: Нед 12 лип, 2020 13:20
vollena71 написав: Искатель написав:
На 12.07.20:
0. Форвард - 15% (на сумму до 15к включительно), все, что выше - 10%, с 15.07(?) будет 9%
1. Спортбанк - 12% - с 17.07. будет 2%
2. О.банк - 12% на минимальный остаток, 6% на остальное
3. Глобус - 11% - с 20.07. будет 9%, но 0,2% комиссии за снятие
4. Виртуальная VISA Конкорд - 10% - с 15.07. будет 8%
5. "Ощадный" Альфа-банк - 9%
6. "Вильный" ПУМБ - 7%
Просьба добавлять, поправлять, уточнять.
Депозиты под текущие ставки неинтересны. По мере окончания гривне одна дорога - на текущие, с возможностью быстрой конвертации через онлайн-обмен.
Мобільні заощадження к любой карте Ощадбанк 9%
Да? Спасибо большое. Соберу все ответы-комментарии, потом сведу все воедино.
Я уже больше года как ушел с Ощада. А как там, ввод-вывод с карты-на карту - без комиссии? Или только на мелкие суммы?
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Искатель
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Додано: Нед 12 лип, 2020 13:45
ol_zy написав:
Странно, но фантики от Укрэксима почему-то активно обсуждаются
там вже фініта Ля Комедія
зараз можна лише потратити накоплені фантіки. а із наступного місяця програма згортається.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 15:29
Искатель написав:
Нет, таки 9%. Пару месяцев назад они снизили с 10 до 8% по давно открытому, а вот по новому - 9%, пришлось экстренно открыть новый "Ощадный", а старый закрыть.
До 1 августа! Затем 7% в Альфе.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 15:31
Искатель написав: Faceless написав:
Ощадник в Альфе вроде 8%, 9% - дохсейф на Блеке
Нет, таки 9%. Пару месяцев назад они снизили с 10 до 8% по давно открытому, а вот по новому - 9%, пришлось экстренно открыть новый "Ощадный", а старый закрыть.
Дохсейфы не рассматривал, вообще, считаю их неудобными по многим показателям.
Я, наоборот, Ощадным в Альфе не пользуюсь, что свободное болтается под 9% на дохсейфе, не знаю, что там в них проблемного
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Faceless
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Додано: Нед 12 лип, 2020 15:47
Faceless написав: Искатель написав: Faceless написав:
Ощадник в Альфе вроде 8%, 9% - дохсейф на Блеке
Нет, таки 9%. Пару месяцев назад они снизили с 10 до 8% по давно открытому, а вот по новому - 9%, пришлось экстренно открыть новый "Ощадный", а старый закрыть.
Дохсейфы не рассматривал, вообще, считаю их неудобными по многим показателям.
Я, наоборот, Ощадным в Альфе не пользуюсь, что свободное болтается под 9% на дохсейфе, не знаю, что там в них проблемного
А не пробовали запихнуть на ДохСейф р2р-приход на Пакетную в пятницу?
На сбере на этот приход насчитают 9% за 2дн уикенда, а вот на ДохСейфе -- шиш
Да и 9% на сбере дают клиенту с любым Пакетом, а не ток с Блэком
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 12 лип, 2020 15:49
clientage написав: Faceless написав:
Искатель написав:[quote="5012122:Faceless"]Ощадник в Альфе вроде 8%, 9% - дохсейф на Блеке
Нет, таки 9%. Пару месяцев назад они снизили с 10 до 8% по давно открытому, а вот по новому - 9%, пришлось экстренно открыть новый "Ощадный", а старый закрыть.
Дохсейфы не рассматривал, вообще, считаю их неудобными по многим показателям.
Я, наоборот, Ощадным в Альфе не пользуюсь, что свободное болтается под 9% на дохсейфе, не знаю, что там в них проблемного
А не пробовали запихнуть на ДохСейф р2р-приход на Пакетную в пятницу?
На сбере на этот приход насчитают 9% за 2дн уикенда, а вот на ДохСейфе -- шиш
Да и 9% на сбере дают клиенту с любым Пакетом, а не ток с Блэком
[/quote]Знаю это, поэтому в пятницу не пихаю
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Faceless
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