ФГВФО ПРОДАВ ПУЛ РОЗДРІБНИХ КРЕДИТІВ ДЕЛЬТА БАНКУ НА 1,52 МЛРД ГРН З ДИСКОНТОМ 98%
нехілий такий дисконт!
звідки ж візьмуться гроші для >200К вкладників, коли тут такий дерібан
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 13 лип, 2020 10:56
ФГВФО ПРОДАВ ПУЛ РОЗДРІБНИХ КРЕДИТІВ ДЕЛЬТА БАНКУ НА 1,52 МЛРД ГРН З ДИСКОНТОМ 98%
нехілий такий дисконт!
звідки ж візьмуться гроші для >200К вкладників, коли тут такий дерібан
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|